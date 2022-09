Angelo Gaytant met AA Gent Ladies naar zijn Zulte Waregem: “We kunnen hen het vuur aan de schenen leggen”

Heel even thuiskomen! Angelo Gaytant (35) zakt als T2 van AA Gent Ladies naar Zulte Waregem af. Bij de vrouwen van Essevee was hij vele jaren aan de slag, de laatste drie jaar als hoofdtrainer.

Gaytant begon als trainer van de U16 bij het toenmalige Davo Waregem, stapte mee over naar Zulte Waregem en was enkele jaren assistent van Jean-Marie Saeremans en Dirk Gekiere tot hij zelf T1 werd. Door een probleem met de vereiste diploma’s liep de samenwerking met Zulte Waregem eind vorig seizoen spaak. “Ik kon assistent worden van Kenny Engels, maar AA Gent Ladies kwam op de proppen met een voorstel en was onmiddellijk duidelijk en concreet”, vertelt Gaytant. “Essevee wachtte wat te lang met een concreet voorstel. In Gent had ik zeer goeie gesprekken met T1 Jorn Van Ginderdeuren. Dus ging ik op het Gentse voorstel in.”

Niet rancuneus

Zodat Gaytant zaterdagnamiddag in Zulte in de bezoekende dug-out zit. Met sportieve revanchegevoelens? “De communicatie begin dit jaar had misschien wat anders kunnen lopen, maar ik ben niet rancuneus”, benadrukt de Anzegemnaar. “Waar ik nu sta heb ik enkel en alleen aan Zulte Waregem te danken. Het zou zonde zijn rancuneus te zijn. Zaterdag is het een derby. Die matchen wil je altijd winnen. Met Gent gaan we dat zeker proberen. Voor ons zijn op dit ogenblik OHL en Anderlecht te sterk, maar alle andere clubs in de Super League kunnen wij aan. Dat hebben we bij Ladies Genk getoond.”

Geduld oefenen

Zaterdag moet Gent het rooien zonder de geschorste Amber Maximus (dubbel geel tegen Woluwe). Isa Dekker zal na hamstringletsel nog niet wedstrijdfit zijn. Terwijl blauw-wit het, na de leegloop, vooral doet met jonge speelsters kreeg de A-kern van Zulte Waregem tijdens de transferperiode een kwaliteitsinjectie. “Tijdens de voorbereiding zag ik een oefenmatch van Zulte Waregem, ik volgde ook de tweede helft van hun eerste thuismatch tegen Club YLA en zag ook al heel wat beelden van mijn ex-ploeg”, verduidelijkt Gaytant. “Bij Zulte Waregem is er veel veranderd. Dit keer moeten zij play-off 1 halen. We kunnen hen het vuur aan de schenen leggen. Bij ons zitten veel jonge talentjes die mits een goeie begeleiding en wat geduld over twee jaar tot de Belgische top kunnen behoren.”