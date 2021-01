Angel Agwazie loopt 60m horden op Gentse ‘micromeeting’: “Ik leg mezelf geen druk op”

De Vlaamse Atletiekliga wil topatleten de kans geven op competitie door middel van een reeks micromeetings. De (horden)spurters bijten de spits af. Angel Agwazie is bij de gelukkigen, die hun rugnummer mogen opspelden. “Ik ben blij dat ik alvast deze wedstrijd kan doen”, toont de atlete van AVLO zich dankbaar voor de kans. “Sinds corona moet je altijd voorbereid zijn om op het laatste moment een wedstrijd te kunnen lopen. Ik heb mijn mindset erop gezet om altijd last minute klaar te zijn als er zich een wedstrijd aandient.”

Trainingsstage in Zuid-Afrika

Agwazies voorbereiding op het indoorseizoen kon ze doen in goed weer op stage in Zuid-Afrika, waar ook onder meer de Borlées, Hanne Claus en Camille Laus vertoefden. “Ik was drie weken in Stellenbosch. Alles was er goed coronaproof geregeld en de sportaccommodatie was super. Het was ideaal”, zegt de studente. “Het enige probleempje was dat de terugvlucht geschrapt werd, waardoor ik er iets langer moest blijven dan voorzien.”

“Ik zit momenteel in mijn examenperiode. Voor de examens was die uitgestelde terugvlucht wat lastig. Komende week moet ik nog een aantal examens doen”, klinkt het. “Ik heb in Zuid-Afrika naast het trainen ook veel gestudeerd. De eerste weken ging die combinatie van sporten en studeren heel vlot, maar in de laatste week voelde ik toch de vermoeidheid opkomen. Maar ik denk wel dat ik een hele goeie trainingsstage achter de rug heb.”

Lege Topsporthal

Het laatste indooroptreden van Agwazie dateert van het BK indoor voor junioren en beloften in Louvain-la-Neuve op 29 februari 2020. Ze pakte er overtuigend goud bij de junioren in 8.42. Zaterdag maakt ze haar debuut bij de beloften (U23). “Ik ben nu net eerstejaarsbelofte. Het is een beetje een jaar waarin ik mezelf geen druk opleg. Alles wat er nu bijkomt, is mooi meegenomen. Ik wil niet te veel prestatiedruk voelen dit jaar. Het is moeilijk om voorspellingen te doen over de tijden die ik kan lopen.”

De Topsporthal in Gent zal zaterdag vrijwel volledig leeg zijn. “Ik zal het vooral heel raar vinden om maar met z’n drieën in de reeks te lopen. Toch wel speciaal. Jammer ook dat de familie niet kan komen. Zij zijn mijn trouwste supporters. Maar uiteraard ben ik heel blij dat ik al kan lopen”, benadrukt ze.

IFAM

Of er na de micromeeting snel nieuwe wedstrijdkansen volgen voor de hordenspecialiste, is voorlopig nog onzeker. “Ik sta nog ingeschreven voor de IFAM op de 60m en de 60m horden”, weet Agwazie. “Maar ze beoordelen de inschrijvingen heel streng. Op de 60m horden hoop ik er nog bij te zijn, maar deelnemen aan de 60m wordt moeilijk. Dan is er ook nog het BK, maar het blijft altijd een beetje onzeker of dat nog zal doorgaan.”