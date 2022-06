Andy Van Vliet in de finale van de Israëlische play-offs: “We zijn aan het seizoen begonnen met het doel om er in te blijven, nu spelen we voor de titel”

Andy Van Vliet (26j, 2m13) begint maandag met Bnei Herzeliya aan de finale van Israëlische play-offs. Tegenstander is Hapoel Holon. De ploeg die als eerste twee wedstrijden wint, is kampioen. Na winst in de beker mikt Bnei Herzeliya op de dubbel.

Sensatie en opschudding in de halve finale van de Israëlische play-offs. Niet Maccabi Tel Aviv maar wel Bnei Herzeliya plaatst zich voor de eindstrijd. De uitschakeling van Maccabi blijft nazinderen. Maccabi Tel Aviv is een monument. Niet alleen in Israël maar ook in Europa. Eén van de meest gelauwerde clubs. Het speelde 54 keer kampioen, won 44 maal de beker en won 6 keer de EuroLeague.

“Weinigen hadden verwacht dat we Maccabi zouden uitschakelen”, zegt Andy Van Vliet. “Het beschikt over een budget dat een veelvoud is dan het onze.”

Nadat de eerste twee wedstrijden worden verdeeld, volgt een derde en beslissende duel. In de zaal van Maccabi Tel Aviv. Andy Van Vliet en ploegmaats zijn niet onder de indruk.

“We zijn een groep vrienden op het terrein. Elke speler kent zijn rol, iedereen knokt voor elkaar. Die derde match was daar een uitstekend voorbeeld van. We speelden een ongelooflijke wedstrijd. Bij de rust stonden we al tien punten voor. Maccabi vond geen antwoord. We wonnen met een twintiger.”

Eerste finale

In de finale treft Bnei Herzeliya Hapoel Holon. En niet het Hapoel Jerusalem van Retin Obasohan. In de halve finale verloor Jerusalem de derde en beslissende wedstrijd op eigen terrein. Op papier vertrekt Bnei Herzeliya als favoriet want in een eventueel derde en beslissend duel heeft het thuisvoordeel.

“Oppassen. We mogen Holon niet onderschatten. In de Champions League won het de bronzen medaille. Met Jerusalem schakelde het de nummer één van de competitie uit. Voor onze club wordt het de allereerste play-off-finale ooit. We zijn aan het seizoen begonnen met het doel om er in te blijven. Nu spelen we voor de titel.”

Andy Van Vliet heeft er een sterk seizoen opzitten. In 27 competitiewedstrijden speelde hij gemiddeld 26,8 minuten en lukte hij 10,5 punten en 4,9 rebounds. In zes play-off-wedstrijden zijn de statistieken nog gestegen: 12,2 punten en 5,7 rebounds in 23,3 minuten.

“Ik krijg veel vertrouwen van de coach en ploegmaats. Onze ploeg piekt op het juiste moment. Het kan een onvergetelijk seizoen worden. Na onze winst in de beker, mikken we nu op de titel. We willen de dubbel.”