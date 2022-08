Andy Van Kets zorgt met Retie voor bekerstunt door KFC Diest met 2-1 uit te schakelen

voetbal beker van belgiëDe Cofidis Cup zorgt elk seizoen voor de nodige verrassingen. Het Kempische Retie slaagde er in om in zijn eerste bekerwedstrijd traditieclub Diest met 2-1 uit te schakelen. De formatie uit eerste provinciale, die door de onbeschikbaarheid van het Diestse veld van het thuisvoordeel mocht genieten, krijgt in de tweede ronde het bezoek van Deerlijk.

Voor Andy Van Kets werd het zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Retie. Het was meteen een schot in de roos. “We hebben de eerste weken van de voorbereiding hard gewerkt, maar een bekerwedstrijd afwerken tegen een ploeg als Diest is geen simpele opdracht. Diest kreeg in de beginfase trouwens een enorme kans om de score te openen. Indien zij op voorsprong komen, krijgen we wellicht een andere wedstrijd. Anderzijds mogen we terugblikken op een schitterende eerste helft, waarin Wout Noeyens en Tijs Hermans voor een 2-0-voorsprong zorgden. In de tweede periode hebben we het moeilijker gehad. Maar met een enorme wilskracht hebben we de kwalificatie over de streep kunnen trekken.”

Sabbatjaar

Voor Andy Kets is Retie een terugkeer als trainer. Omwille van onder meer corona, maar vooral van een operatie aan de knie, was hij geruime tijd buiten strijd. “Uiteindelijk heeft die periode mij deugd gedaan. Dankzij Bart Anné, mijn voorganger bij Retie, ben ik bij Retie terechtgekomen. Ik vind het heel plezant om te kunnen werken in een club die de eigen jeugd centraal stelt. Bedoeling is om de subtop van vorig seizoen opnieuw te halen.”

Programma

Dat Retie in de tweede ronde van de Beker van België staat, heeft gevolgen voor het programma van de komende weken. Zo schuift de partij in het kader van de Beker van Antwerpen, op het veld van VC Herentals, enkele dagen op. Dinsdag is er de vriendschappelijke wedstrijd op het veld van Sint-Dimpna in Geel.

“Daar zullen vooral de jongens die tegen Diest niet in actie kwamen aan de aftrap komen. Onze volgende tegenstander in de beker is Deerlijk. Dat speelt eveneens in eerste provinciale. Voordeel is dat we opnieuw thuis mogen spelen. Het wordt een partij die we ontspannen kunnen aanpakken.”

