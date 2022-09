Andy Van Kets neemt met Retie een geslaagde start: “Mooi dat het met gasten uit eigen streek kan”

“Ik denk dat het 1-1-gelijkspel een logische weergave was”, geeft trainer Andy Van Kets toe. “Uiteindelijk mogen we onze eigenheid niet overboord geven. We zijn een kleine club die mooi werk levert. We beschikken over een ploeg die haar kwaliteiten combineert met duelkracht. Die inzet moeten we elke week blijven tonen.”

Eigen jeugd

Het is een verhaal dat al veel keren over de tongen is gegaan. Retie is een club die het nooit ver gaat zoeken en de jongens uit eigen streek kansen geeft. Zowat alle spelers zijn letterlijk opgegroeid onder de kerktoren. “Eigenlijk ben ik daar het meeste trots op”, zegt Van Kets. “Dat is een pad dat de club in de toekomst wil blijven volgen. We gaan wel zien hoever we geraken. Wat de ploeg vorig seizoen presteerde was uniek. Het wordt een uitdaging om dat te evenaren. Dat we nu mee het klassement kunnen aanvoeren zal onze kijk op de zaak niet veranderen. Zondag krijgen we het bezoek van Ranst. Een sterke tegenstander die op dit moment onderaan het klassement staat. Een foutief beeld, waar we ons niet aan mogen mispakken.”