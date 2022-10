Andy Van Hoof bezorgt Berchem Sport met eerste competitiegoal ook eerste thuiszege tegen Lille (2-0): “Dit was te lang geleden”

“Deze overwinning doet enorm veel deugd”, aldus een duidelijk opgeluchte Andy Van Hoof na afloop. “Eindelijk hadden we nog eens reden tot vieren. (lacht) Dat was al te lang geleden en al zeker op eigen veld. Het werd hoog tijd dat we nog eens iets terug deden voor onze fans die elke week trouw op post zijn. Deze zege was ook de perfecte reactie op de nederlaag van vorige week in Tongeren (3-0 red.) . Op mentaal vlak is dit belangrijk, maar natuurlijk ook voor de rangschikking. We hadden deze punten gewoon nodig en nu gaan we er een verlengstuk aan proberen te breien tegen Lyra-Lierse volgend weekend.”

Elk een helft

“Of de zege tegen Lille ook verdiend was? (denkt even na) Elke ploeg nam een helft voor zijn rekening. Wij hadden het moeilijk in de beginfase, maar uiteindelijk scoorden we wel de openingsgoal en in de tweede periode waren we de betere ploeg. Nadat die geruststellende tweede goal viel, kregen zelfs nog kansen op een derde. Het klopt wel dat Lille nog kwam opzetten in de slotfase, maar ik was altijd vrij gerust in de goede afloop. Op defensief vlak stond alles heel goed. Ik denk dat we voor de pauze een achttal corners tegen kregen, maar die verwerkten we ook allemaal heel consequent. Dat was een teken aan de wand.”