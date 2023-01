Andy Musayev (KV Oostende) voor cruciaal duel tegen Cercle Brugge: “Zaterdag is het alles of niks”

OostendeAndy Musayev, nog altijd maar 19 jaar, startte tegen Antwerp voor de tweede keer dit seizoen in de basis. Veel plezier beleefde hij echter niet na de 0-3-nederlaag. “Als je ziet welke kansen we missen... We hadden steeds minstens een punt moeten pakken. Het moet een keer omslaan”, dixit de aanvaller.

Musayev, rasechte Oostendenaar met Tsjetsjeense roots, debuteerde in de basis op de openingsspeeldag tegen Anderlecht. Na een handvol invalbeurten mocht hij woensdagavond een tweede keer beginnen in de starting eleven. “Ik heb me op training steeds honderd procent gegeven en ben de coach dankbaar voor het vertrouwen. Ik heb het ‘geluk’ - begrijp me niet verkeerd - dat er enkele spelers out zijn en zo mijn kans krijg. Dit is een kinderdroom. De trainer gaf me mee mijn eigen ding te doen en vertrouwen te hebben om zonder spanning te spelen. Nu moet ik verder ritme opdoen. Over mijn eigen partij ben ik best tevreden, en ik heb wel iets bewezen aan en zonder de bal."

Woensdagavond ging de aanvaller mee de boot in. “Zó bijzonder jammer, hier zat veel meer in. We speelden goed en kregen veel kansen, ook al gaven we het in de eerste twintig minuten weg. En als je kijkt welke kansen we misten... een penalty tegen de paal en, inderdaad, ik kreeg ook een grote kans. (schudt het hoofd) Wat kan ik zeggen? Ik ben er heel verdrietig om, want ik had altijd moeten scoren. De keeper stond op zo’n vijf, zes meter van me en ik schiet recht op hem. Kijk, ik ben nog aan het leren en kan alleen maar beter worden. De gemiste penalty? We mogen Nick Bätzner niks kwalijk nemen en vertrouwen hem honderd procent. We moesten de match ervoor al doen kantelen.”

Zaterdag moét KV Oostende echt wel winnen van Cercle Brugge. Voor Musayev krijgt de wedstrijd een extra dimensie. “Zaterdagavond moeten we als één team volle bak gaan voor de drie punten. Het is alles of niks. Woensdag moesten we altijd één of zelfs drie punten pakken. Het moet dus een keer omslaan. Ik speel al mijn hele leven bij Oostende, maar was even bij Club Brugge actief van de U12 tot de U15. “Ik kijk dan ook uit naar de West-Vlaamse derby tegen Cercle, stadsrivaal van m’n voormalige jeugdteam.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League