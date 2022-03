Andy Bontinck (Wetteren) na 0-0 bij Ronse: “We zijn te wisselvallig om een inhaalbeweging in te zetten”

Aan de knappe overwinning tegen KSV Oudenaarde gaf Wetteren geen vervolg in Ronse. Na negentig minuten stond een brilscore op het bord. “Ontgoochelend en frustrerend”, vat Andy Bontinck samen. “Tegen dit Ronse is elke ploeg verplicht te winnen. Hun strijdvaardigheid is bewonderenswaardig.”

“Zelfs al haalden we ons niveau niet, we kregen wel voldoende kansen om de wedstrijd met een overwinning af te sluiten. Zoals zo vaak toonden we te weinig efficiëntie in de zone van de waarheid. Tegen toppers doen we het goed, tegen onze concurrenten niet. Dat ligt aan een gebrek aan maturiteit.”

Barragewedstrijd

Vijf speeldagen voor het einde lijkt het Wetterse lot bezegeld. Met zeven punten meer dan Menen en een even grote achterstand op Westhoek maakt de fusieclub zich stilaan op voor de barragewedstrijd tussen de nummers veertien van beide reeksen in tweede nationale. “Voor ons ligt het zo goed als vast en de laatste drie zijn gekend.”

“Na een degelijke reeks viel de pijnlijke conclusie dat we te wisselvallig zijn om een echte inhaalbeweging in te zetten. Twee of drie matchen na elkaar hetzelfde niveau halen zit er niet in. Na een goede prestatie tegen Brakel gaven we helemaal niet thuis tegen een sterk Westhoek. Vervolgens boekten we een mooie zege tegen Oudenaarde en haalden we een week later opnieuw ons niveau niet.”

Lot in eigen handen

Ondanks quasi zekerheid over de veertiende plaats wil Bontinck nog niet onmiddellijk aan de nacompetitie denken. “Met onder meer Zelzate, Lokeren en Ninove hebben we nog enkele mooie affiches tegen de toppers in de reeks. Dat zijn matchen waarin we meestal wél een goed niveau halen.”

“Die moeten we benutten om met een goed gevoel aan die barrages te beginnen. Door de huidige situatie in eerste nationale is de kans erg groot dat we ons als veertiende in tweede nationale handhaven. Dat is goed nieuws, maar daar mogen we niet van uitgaan. Ik wil ons lot in eigen handen houden.”

