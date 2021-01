Andy Bontinck (Wetteren) juicht beslissing tot stopzetting competitie toe: “Voetbal Vlaanderen deed wat het moest”

“Voetbal Vlaanderen deed wat het moest”, beseft Andy Bontinck. “Het was absoluut niet realistisch om op een korte tijdspanne te hervatten met alle mogelijke complicaties van dien. Eerst en vooral primeert de gezondheid. De varianten steken de kop op en nu blijkt dat de rol van de jeugd in de besmettingen werd onderschat. Ook op economisch vlak was hervatten zonder kantine geen optie. Het is zo al moeilijk genoeg voor veel clubs. We proberen evenementen zoals een wijnverkoop te organiseren, maar dat zijn voorlopig vooral lapmiddelen.”

Jeugdvoetbal

Zo duidelijk de knoop over de eerste elftallen is doorgehakt, zo onduidelijk blijft de toekomst voor het jeugdvoetbal. “Als club hopen we uiteraard dat onze jeugdspelertjes wel nog in actie kunnen komen, maar dat wordt een heel moeilijke oefening nu we zien dat her en der scholen gesloten worden. Van zodra beslist wordt dat het toegelaten is, zullen we er alles aan doen om onze vooropgestelde beloftes te realiseren”, aldus nog Bontinck. “Vandaag is het voor ons niet evident om in te schatten welke richting we uitgaan.”

In de hoop vanaf september aan een volledig seizoen in tweede nationale te beginnen, begon Bontinck de voorbije weken aan zijn huiswerk. “We zijn nog niet klaar, maar staan al heel ver in de vorming van de A-kern. Met dit geheel moeten we sportief een stap vooruitzetten. Over het algemeen ben ik heel tevreden over het begrip dat de spelers toonden voor de huidige situatie. Vroeger had je meerdere gesprekken nodig om tot een akkoord te komen. Dit jaar was het vaak na één gesprek al beklonken.”

Nieuwkomers

Wetteren verzekerde zich al van vijf nieuwkomers. Gauthier Willemyns (KSC Dikkelvenne), Quinten Boudry (KV Mechelen), Dylan Descheemaecker (Winkel Sport), Doran Mertens (KVV Zelzate), Keanu Heirewegh (Zele) spelen volgend seizoen op Dasseveld. Van de huidige kern verlengden dertien spelers hun overeenkomst: Davino Liessens, Tanguy Segers, Kevin en Alexander Elaut, Yenten Van Hoecke, Salah Dib, Kevin Frans, Michiel De Bruycker, Gauthier Van de Geuchte, Jonas Heymans, Lucas Van der Sypt, Jordie Verlinde, Denis Berbic.

Robbe Smessaert (Drongen) en Jonas De Pauw (Elene-Grotenberge) trekken naar eerste provinciale. Ook Ridwan Gyselinck, Matthias Van Petegem en Joppe Van Heuverzwyn hebben aangegeven andere oorden op te zoeken.

