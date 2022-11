Andy Bontinck en Wetteren staan voor belangrijke wedstrijden: “Komende weken aansluiting met middenmoot zoeken”

RFC Wetteren speelt zaterdagavond een belangrijke derby in de rechterkolom. Bij winst op het veld van rechtstreekse concurrent SC Dikkelvenne nadert het tot op een punt van de buren.

Bij RFC Wetteren zitten spelers, trainers en bestuur met de handen in het haar. Ondanks een reeks prima wedstrijden, staat de fusieclub pas voorlaatste in tweede nationale A. “We geven niet thuis in de zone van de waarheid”, verklaart sportief verantwoordelijke Andy Bontinck.

“Vorige week was hetzelfde verhaal als de weken ervoor. We startten heel sterk en fel tegen Oostkamp en kwamen na drie minuten al 1-0 voor. Daarna lieten we kansen liggen om de 2-0 en zelfs de 3-0 te maken en dat bekochten we na de pauze, tegen een sterk Oostkamp dat bevestigde waarom het bovenaan staat.”

“Wij brengen mooi voetbal en zijn vaak de evenknie van onze tegenstander, maar voetbal is een resultaatsport. Van zeven nederlagen uit negen wedstrijden wordt niemand gelukkig.”

Verzilveren

Wetteren heeft nog zeven speeldagen om met een goed gevoel de winterstop in te gaan. Vijf daarvan, Dikkelvenne, Gullegem, Torhout, Erpe-Mere en Zelzate, staan samen met de Leeuwen in de rechterkolom. “De komende weken moeten we aansluiting met de middenmoot zoeken”, weet Bontinck.

“Zaterdag gaan we naar Dikkelvenne, dat vier punten meer heeft dan wij. Als wij het doel van een rustig seizoen willen waarmaken, is het zaterdag al van moeten. Aan de inzet en inspanningen van de groep ligt het alleszins niet. Als we het voetbal van de voorbije weken blijven brengen en kunnen verzilveren, ben ik ervan overtuigd dat deze situatie zal keren.”

Scorend vermogen

Daar wringt voor de sportief verantwoordelijke het schoentje. “Als aanvallende middenvelder is Guus Vandekerckhove momenteel onze topschutter met vijf goals, maar hij werd zaterdag van het veld getrapt en is wellicht enkele weken buiten strijd. Van Kay De Caigny, nog maar 19, mogen we nog niet alles verwachten.”

“We wachten op André Godfrinne, een sterke en snelle beer die tijdens de voorbereiding ook scorend vermogen etaleerde. Hij is stilaan fit en we hopen dat hij belangrijk kan worden voor ons.”

Tweede nationale A: SC Dikkelvenne - RFC Wetteren: zaterdag 5 november, 19u30