Andries Claes wil met KVK Tienen opnieuw met de winst aanknopen tegen rode lantaarn Hoogstraten: “Ik zou graag iedere week beslissend zijn”

“Zeker in eigen huis moeten we in staat worden geacht om zulke wedstrijden te winnen, al mag je natuurlijk geen enkele opponent onderschatten”, weet Andries Claes. “Ik heb Hoogstraten de voorbije weken wat gevolgd en ik denk niet dat die vijf punten representatief zijn voor het niveau dat ze momenteel halen. Vorig weekend stonden ze zelfs tot tien minuten voor affluiten op voorsprong tegen Patro Eisden, om uiteindelijk met 1-2 in het zand te bijten. Dat toont al aan dat we ze toch niet te veel mogen onderschatten. Anderzijds willen we graag zo snel mogelijk die sprong richting linkerkolom maken. Dat zorgt onrechtstreeks toch voor wat druk, maar deze groep heeft al aangetoond dat ze daarmee om kan gaan.”

Beslissend zijn

Voor het behoud in eerste nationale lijken de Suikerjongens zich alvast niet te veel zorgen hoeven te maken. En dat terwijl ze vooral op verplaatsing de nodige pech kenden, zoals vorige zaterdag nog op bezoek bij Heist. “Vooral in die eerste helft kregen we genoeg kansen om op voorsprong te komen, maar het was allemaal net niet in de zone van de waarheid”, beaamt de aanvallende middenvelder. “Zelf trapte ik een bal rakelings over de deklat, terwijl ik twee weken eerder in Ninove nog op de paal had besloten. Tja, het is niet dat ik per se op doelpunten word afgerekend, maar als aanvallende kracht wil je liefst van al iedere week beslissend zijn voor de ploeg en op die manier je steentje bijdragen.”

Aanvallende weelde

Andries Claes is opnieuw bezig aan een zeer verdienstelijk seizoen, al drukt hij voorlopig nog niet zijn stempel op het Tiense aanvalsspel zoals dat vorig jaar bijwijlen het geval was. “Ik voel me goed, maar je kan seizoenen gewoon moeilijk met elkaar vergelijken omdat je telkens met andere spelers tussen de lijnen staat”, meent Claes, die aan de laatste weken van zijn opleiding in supply chain management bezig is. “Toen speelde ik vaak met Osei-Berkoe in de spits, terwijl nu jongens als Yagan, Bentayeb en Naudts mee het aanvalsspel bepalen. Of we allemaal samen in de ploeg kunnen staan? We spelen nu alleszins vaak met twee aanvallende middenvelders achter één diepe spits. De rest van het denkwerk laat ik aan de coach over, al is balans in een ploeg natuurlijk van het allergrootste belang. Nu, Yacine viel in Heist wel geblesseerd uit, dus het is maar de vraag of die fit raakt.”