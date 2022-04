Andries Claes en KVK Tienen voor match van de waarheid tegen Patro Eisden: “Negentig minuten knallen”

“Of ik mezelf verbaasd heb de voorbije maanden? Goh, ik heb er alleszins nooit aan getwijfeld dat ik dit niveau aankon en dat bewijs ik nu iedere week”, beseft de aanvallende middenvelder. “Alle puzzelstukjes vallen gewoon in elkaar, met onder meer een positie net achter spits Mputu die me echt heel goed ligt. Uiteindelijk spelen ook de ploegmaats een belangrijke rol, zoals een Osei-Berkoe naast mij die eveneens in een goede vorm verkeert en het feit dat we in ons huidige systeem over voldoende afspeelmogelijkheden op de flank beschikken. Voetbal is niet voor niets een teamsport natuurlijk, daar zijn we de laatste tijd wel achter gekomen. Als iedereen zijn taken vervult en genoeg meters maakt, komt er automatisch ruimte vrij tussen de linies voor de meer creatieve jongens zoals ik.”

Verlengd verblijf

“Nee, het is gewoon heel plezant voetballen de laatste tijd en daarom heb ik in navolging van maatje Matterne alsnog besloten om bij te tekenen ten nadele van Overijse”, gaat hij verder. “Of mijn eigen prestaties daarin de doorslag hebben gegeven? Eigenlijk niet, want ik speel niet alleen voor mezelf. Ik heb me altijd wel goed gevoeld in Tienen en zeker nu met een ambitieuze trainer langs de lijn. Ik ben heel blij dat het avontuur hier uiteindelijk nog niet ten einde is, al heb ik langs de andere kant wel te doen met mijn jeugdclub Tempo Overijse. Maar goed, we hebben daar onderling een goed en positief gesprek over gehad. Ik had wel gevoel dat ze begrepen dat het op mijn 24ste eigenlijk nog niet het moment is om al af te zakken.”

Knop omgedraaid

Nu er nog voor zorgen dat KVK in eerste actief kan blijven en dat hangt helemaal af van het resultaat van komende zaterdag tegen Patro. “Het is alleszins goed dat ik opnieuw tussen de lijnen kan staan na die schorsing van vorig weekend, kwestie van de stress een beetje onder controle te houden”, knipoogt Claes. “Het was natuurlijk een onwaarschijnlijk scenario om alsnog die zege uit handen te moeten geven tegen Thes. Maar goed, ik denk dat we vrij snel die knop omgedraaid hebben. Alles draait nu om die wedstrijd tegen Patro en dat puntje dat we minstens moeten rapen. Ach, het heeft geen zin om veel te gaan rekenen nu. Het zal gewoon negentig minuten knallen zijn, tot krampen toe als het moet. Ik geloof rotsvast in onze kansen, al is Patro niet de eerste de beste ploeg. Ze beschikken over een sterk blok dat moeilijk te ontwrichten is en zijn ook erg gevaarlijk op stilstaande fases. We zullen dus bij de les moeten zijn en de mogelijkheden die we krijgen maximaal proberen te benutten.”