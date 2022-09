Andries Claes breekt vanop de stip de ban voor KVK Tienen dat stunt tegen La Louvière: “Er liggen altijd kansen tegen de topploegen”

Voetbal eerste nationaleZe hebben er bij KVK Tienen even op moeten wachten, maar eindelijk is de eerste overwinning van het seizoen een feit. En wat voor één, want de 1-0-thuiszege tegen titelkandidaat La Louvière mag gerust als een heuse stunt aanzien worden. De ontlading na het laatste fluitsignaal was dan ook navenant.

Een verlossend fluitsignaal was het, want de stress was in de loop van die tweede helft zeker langs de zijlijn en in de tribunes zienderogen toegenomen. “Alleen daarvoor was ik veel liever op het veld blijven staan, want na mijn wissel kon ik niet meer doen dan nagelbijten op de bank”, lacht doelpuntenmaker Andries Claes.

“Maar de jongens hebben fantastisch standgehouden en doorgebeten, als je ziet dat sommigen toch een beetje door hun beste krachten heen zaten. Dan heb je soms ook wel een beetje geluk nodig, maar dat hoort er allemaal bij. Niet vergeten dat dit La Louvière echt wel wilt meestrijden voor de titel in eerste nationale en met die 9 op 9 hadden ze hun start ook allerminst gemist.”

Niet verrast

“Of er bij ons wat twijfel in de ploeg was geslopen na de 0-4 tegen Jong Gent in de vorige thuismatch? Bij mij alleszins niet”, klinkt het zelfbewust. “Ik heb dat heel snel een plaats kunnen geven maar bij anderen kan zo’n nederlaag misschien iets langer blijven hangen. Ook daarom is zo’n stunt als vandaag een uitstekende zaak. Het kan het geloof in een goed seizoen alleen maar ten goede komen, zowel bij ons spelers als bij iedereen die met de club begaan is. Maar ik ben niet verrast door onze prestatie, want tegen sterke teams die willen voetballen zijn we door onze speelwijze nooit bij voorbaat verloren. We zijn nu eenmaal op ons best als we goed in blok spelen en dan is het in eerste instantie aan het aanvallende compartiment om de kansen in de omschakeling te benutten. Dat verliep in de eerste helft niet bepaald van een leien dakje toen we een paar keer dicht bij de 1-0 kwamen. Tot de arbiter dan naar de stip wees voor een fout op Naudts.”

Aangepaste wedstrijdvoorbereiding

Het was Claes die het leer netjes in het hoekje deponeerde, bijna achteloos leek het wel. “Ik kan wel genieten van zo’n stressmomenten”, knipoogt hij. “Zelfs zo’n harde kern die achter het doel nadrukkelijk van zich laat horen, neem ik er dan voor lief bij. Ach, ik voel me ook gewoon heel goed in mijn vel op dit moment. De coach heeft veel vertrouwen in mij en laat me op mijn geliefkoosde pocketpositie spelen dicht bij spits Naudts. We hebben tegen La Louvière trouwens een nieuwe wedstrijdvoorbereiding uitgetest, misschien ligt daar wel het geheim van deze stuntzege (lachje). Het idee daarbij is om vroeger op te staan en dan kort een koude douche te nemen om je lichaam nog een extra prikkel te bezorgen naast het fysieke gedeelte. We stonden alleszins scherp aan de aftrap, dus in die zin heeft het zijn nut wel bewezen.”

