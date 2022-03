Andrew Hjulsager duikt met AA Gent de top vier binnen: “Dit mogen we niet meer afgeven”

Vechten, werken, wroeten: het is kenmerkend voor het spel van Andrew Hjulsager. De 27-jarige Deen is zo’n speler die pas stopt met lopen wanneer z’n been eraf ligt.

“Anderlecht zette in de tweede helft enorm veel druk. Ik denk dat we onze vechtersmentaliteit getoond hebben in die tweede helft. Het was echt op mentaliteit, dat maakt het net zo goed dat we hier nog wonnen. Het was immers al eerder een probleem dit seizoen, dat we in bepaalde wedstrijden een periode goed spelen, maar toch die overwinning niet kunnen binnenhalen.”

In de eerste helft ging het inderdaad beter. “In de eerste helft waren wij het die druk konden zetten. Toen maakten we de kansen echter niet af. Het verschil? In de tweede helft konden we de bal niet meer in de ploeg houden. Vooral omdat er een te grote ruimte gaapte tussen onze aanval en de rest van onze ploeg.”

AA Gent had uiteraard al een Europese wedstrijd in de benen. “Dat speelde mee, dat is normaal. Sommige spelers waren vermoeid, maar dat zal je niet zien in de afstanden die we in deze match afgelegd hebben. Iedereen is ervoor gegaan.”