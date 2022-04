Andrew Hjulsager (AA Gent) opgelucht dat hij bekerfinale kan spelen: “Toen dat schorsingsvoorstel kwam, was ik in shock”

In die partij, die AA Gent uiteindelijk play-off 1 kostte, rolde hij na een overtreding óp hem met z’n voet in het gezicht van de tegenstander. De rode kaart die volgde, deed toen al wenkbrauwen fronsen, maar toen het Bondsparket daarna niet oordeelde dat de uitsluiting voldoende was, viel men bij AA Gent pas echt collectief van de stoel. Twee weken schorsing werd er geëist, waardoor de Deen de bekerfinale zou missen.

“Ik dacht dat men toen de schorsing al zou kwijtschelden. Ik was in shock toen ik hoorde dat ik twee weken effectief geschorst zou worden. Gelukkig hadden de mensen die in hoger beroep beslisten iets meer affiniteit met voetbal. Ik moet ook zeggen dat de club het dossier enorm goed voorbereid heeft.”

Onder meer een rode kaart van Malinovskyi van enkele seizoenen terug werd als voorbeeld gebruikt. “Er werd zelfs een professor bijgehaald om te bewijzen dat de uitzwaai van mijn been compleet natuurlijk was. Het was echt verschrikkelijk geweest had ik die finale moeten missen. Er zijn maar twee prijzen te halen in België en als je de kans krijgt om dat voor de club te doen, wil je dat voor geen geld ter wereld missen.”