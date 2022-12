Andrew Debo wil tegen Haasdonk een ander Mariakerke zien: “Het moet weer scherper”

Wisselvallig is het trefwoord bij uitstek voor KSC Mariakerke. September leverde slechts één punt op, oktober en begin november dan weer vijftien op achttien. De 2-3-thuisnederlaag tegen Sint-Denijs betekende een derde opeenvolgende wedstrijd zonder zege. “Hopelijk wordt december beter”, aldus aanvoerder Andrew Debo.

“De laatste weken zijn inderdaad minder. Vorige week wisten we bijvoorbeeld dat Sint-Denijs collectief een sterk geheel was met een stevige organisatie en goed in de omschakeling. Dat hebben ze zaterdag ook getoond, al lagen de tegengoals die we slikten ook aan onszelf.”

Weer weggezakt

Een verklaring voor die wisselvalligheid, die tot een gedeelde tiende plaats leidde, heeft Debo niet. “In oktober pakten we misschien iets te eenvoudig de overwinningen mee. Nu staan de voetjes weer op de grond. We hebben ook nog niet het gevoel dat we vooruit kunnen lopen.”

“We zijn in het klassement weer weggezakt. Momenteel vind ik dat we terecht staan waar we staan. We geven te gemakkelijk doelpunten weg en hebben dat enkel aan onszelf te danken. Het is echt gewoon ons eigen fout.”

Belangrijk tweeluik

De laatste twee wedstrijden van de heenronde zijn tegen Haasdonk en Berlare, respectievelijk elfde en twaalfde in stand. Net voor de winterstop begint Mariakerke in Sottegem aan de terugronde. “Het is duidelijk dat dit een belangrijk tweeluik is.”

“In principe zijn het allebei ploegen waar we moeten kunnen van winnen, maar dat zal van onszelf afhangen. Het moet gewoon weer veel scherper. Eerder dit seizoen slaagden we er al een keer in om een belangrijke klik te maken. Na die slechte start sleepten we onszelf met een mooie reeks uit de gevarenzone.”

“Daar moeten we nu opnieuw voor zorgen. In de resterende drie wedstrijden voor de winterstop moeten we zes of zelfs zeven op negen pakken. Dan schuiven we op in het klassement en mogen we weer naar boven kijken. De top vijf blijft het doel. Met onze kwaliteiten horen we daar thuis.”

Eerste provinciale: Haasdonk - KSC Mariakerke: zaterdag 3 december om 20u