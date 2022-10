Andrew Debo kijkt meteen vooruit na eerste competitiezege van Mariakerke: “De match tegen Grembergen is even belangrijk”

Opdracht volbracht voor Mariakerke. De club won zaterdagavond de strijd om de twijfelachtige eer van rode lantaarn te vermijden. Het klopte SKN Sint-Niklaas met het kleinste verschil. “Druk voelden we niet”, verzekert kapitein Andrew Debo. “We begonnen met gezonde drive en grepen Sint-Niklaas meteen bij de keel met veel kansen als gevolg.”

“Net als de voorbije weken ontbrak het ons aan de goals. We missen momenteel kansen waarvan ik zeker weet dat ze vorig seizoen blind waren binnen gevlogen. Via Jelle Cherlet kwamen we voor het eerst dit seizoen eens op voorsprong. Na die 1-0 konden we iets vrijer voetballen, maar scoren lukte niet meer. Sint-Niklaas kreeg zelf ook een paar kansen. Gelukkig stond Preben Van Buynder alert te keepen.”

Focus op volgend weekend

Debo en co trokken daarmee de eerste zege van het seizoen over de streep. “Die overwinning deed natuurlijk deugd, maar we mogen het hier niet bij laten. De focus lag bijna meteen op komend weekend, want de thuismatch tegen KSK Grembergen is minstens even belangrijk.”

“Die match moéten we ook winnen. Pas als we zaterdag (aftrap om 19.30 uur) een goed resultaat halen, kunnen we zeggen dat we vertrokken zijn en zal het vertrouwen stijgen. Met Grembergen en Eendracht Zele komt nu een tweeluik aan met teams die ook onderaan staan. We mogen er niet vanuit gaan dat we zomaar zullen winnen. Van vorig seizoen herinner we ons nog dat Grembergen een hele stevige ploeg is.”

Individuele fouten

Na de matige competitiestart blikt Debo met vertrouwen vooruit op die komende duels. “Het was even aanpassen. Afgelopen zomer vertrokken een paar sterkhouders en vielen er andere geblesseerd uit. Vorige seizoen kostte een kleine kern ons na de winterstop punten.”

“Nu is die breder, maar is er nog een aanpassingsperiode waarin we te veel individuele fouten maakten. Ik ging zelf ook al in de fout, onder meer tegen Borsbeke. Ik ben ervan overtuigd dat we nog niet zijn afgeschreven. Nu die eerste zege binnen is, willen we september snel achter ons laten liggen.”

