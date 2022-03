Andres Dewaele en FC Gullegem tegen leider Petegem: “We kunnen bijna zonder druk spelen”

De 19-jarige flankspeler debuteerde op zijn zestiende in het eerste elftal van rood-wit. Door een blessure was hij een poos op de sukkel. Hij kreeg ook rood te zien in een wedstrijd met de beloften. “Aan de onderkant van mijn voet had ik aan de enkel een grote blauwe plek aan een pees”, zegt Dewaele. “Ik mocht voetballen, maar het deed lange tijd pijn. Met de beloften kreeg ik rood op Ronse na een discussie met de ref. Nadat we een 2-0-achterstand opgehaald hadden, klommen we na een hoekschop van mij op voorsprong. Een ploegmaat kopte de 2-3 binnen, maar de ref floot voor buitenspel, terwijl er nog een thuisspeler op de lijn stond. De beslissing van de scheidsrechter klopte totaal niet. Uit frustratie ging ik bij hem verhaal zoeken. Het leverde me rood en twee speeldagen schorsing op.”