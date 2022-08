Andres Decock: “Veel opgestoken in Zweden”

Andres Decock verdween wat van de radar in het tenniswereldje. Maar met winst bij mannen 2 op het enkeltoernooi van TC Eeklo bewees de Maldegemnaar dat hij het tennissen niet verleerd. De voorbije jaren was hij vooral als coach aan de slag. Vooral in Zweden dan.

“Ik trok eerst een jaar naar Amerika en daar wou ik conditioneel sterker worden. Via via ben ik dan in dienst gekomen van de Zweedse tennisfederatie en daar heb ik de voorbije drie jaar veel opgestoken. Ik werkte samen met Magnus Gustafsson, Kristian Bergström en Lars Jansson, stuk voor stuk wereldtoppers. Uiteraard is het een eer om zo’n bevlogen ex-spelers en trainers te kunnen werken. Ik werkte in Göteborg ook voor TK Ullevi en heb me ook ontfermd over Caijsa Henneman. Ik begon met haar te werken toen ze in de wereldranking 34ste stond bij de U18. Intussen staat ze in de buurt van de top 250 van de WTA-ranking.”

Tenniscoach

Het avontuur in Zweden is intussen achter de rug. De komende maanden zal hij vaker het racket uit de hoes halen om zelf te spelen en blijft hij aan de slag als tenniscoach. “Door zo lang niet meer te spelen ben ik wat onder mijn waarde geklasseerd. De bedoeling is dan ook om voldoende punten bij elkaar te sprokkelen om volgend jaar weer bij heren 1 aan de slag te kunnen. Ik denk dat ik aardig op weg ben. Mijn zes enkelpartijen in de interclub sloot ik steeds winnend af en die zege op het toernooi van TC Eeklo zal ook wel deugd doen. In de eerste ronde zette ik makkelijk Tiemen De Raedt opzij (6-3, 6-2) en in de volgende ronde gaf tegenstander Lukas Reyntens er in de tweede set de brui aan (6-0, 1-0, opgave). In de kwartfinale kreeg ik tweede reekshoofd Gustav Gunst tegenover mij en ook die wedstrijd won ik vrij makkelijk (6-2, 6-2). Dat gaf mijn vertrouwen toch wel een boost en na winst tegen Jonathan De Smet (6-4, 6-3) kreeg ik in de finale Viktor Van Craenenbroeck tegenover mij en dat bleek toch wel een taaie tegenstander. Het werd een driesetter en finaal was het verschil heel klein (6-3, 3-6, 7-5).”

Toernooiwinst

Wellicht blijft het niet bij die ene zege, want Decock zal ook de komende weken nog enkele keren een gooi doen naar toernooiwinst. “Ik speel de komende weken op TC De Krijte, in Aardenburg en op TC Nobel. Het doel is toch om volgend jaar 100 punten te hebben. En als lesgever ben ik aan de slag bij Balance Academy, de tennisschool van Yuri Soberon en Dominique Coene.”