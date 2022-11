Andrej Cuyvers blinkt uit bij Bavi Vilvoorde: “Ik voel veel vertrouwen binnen de ploeg”

Basketbal Top Division 2Na zes speeldagen staat Bavi Vilvoorde op de vierde plaats in Top Division 2. Vorig weekend behaalde men een (verwachte) 69-84-overwinning op het veld van Phantoms Boom. Volgende zondag nemen de Vilvoordenaren het in de eigen sporthal op tegen Stevoort. Winst tegen de Limburgers is een kleine must indien men bovenaan in de reeks wil blijven meedraaien.

Bavi Vilvoorde doet het prima in Top Division 2. Vier van de zes wedstrijden werden gewonnen en de ploeg speelt mee met de top van de reeks. Uiteraard blijft basketbal in de eerste plaats een teamsport, maar de statistieken van één speler vallen bijzonder op momenteel: Andrej Cuyvers. Het eenentwintigjarige Vilvoordse talent brak vorig seizoen al door en lijkt nu verder te bevestigen. Momenteel is hij topschutter van de club. Bavi scoorde in deze competitie al 497 punten. Dat is een gemiddelde van bijna 83 punten per match. Cuyvers komt aan 129 punten in die matchen (28 punten Falco Gent, 31 punten tegen Luik, 16 punten tegen Anderlecht, 20 punten tegen Ninane, 11 punten tegen Hasselt en 31 punten tegen Boom). Dat is een gemiddelde van bijna 22 punten per wedstrijd.

Lees ook Amerikaanse guard Alex Barcello tekent bij Filou Oostende

Coach Danny Wouters is niet echt verbaasd. “Andrej Cuyvers was vorig jaar al sterk, nu trekt hij die lijn gewoon door. Aan alles voel je dat hij zich goed in zijn vel voelt. Doordat hij vaak wordt aangespeeld, heeft hij aanvallend veel vertrouwen.”

Vertrouwen

Vertrouwen. Dat blijkt een sleutelwoord te zijn. Andrej Cuyvers bevestigt. “Ik voel veel vertrouwen binnen de ploeg. Ik heb dit seizoen al enkele keren zwaar kunnen uithalen, maar dat kan enkel als de ploeg goed draait. We openden met een thuisnederlaag tegen Falco Gent. Nadien raakte de ploeg op dreef. Het was deze zomer toch wennen. Anael Ahanda en Sean Pouedet hadden het team verlaten. Beiden zorgden toch voor een behoorlijke puntenproductie. We verloren wel een grote jongen en een guard. Thomas Creppy kwam in de plaats, maar dat is in principe een forward. De puzzelstukjes lijken nu in elkaar te passen.”

Stevoort

Zondag neemt Bavi het in eigen huis op tegen Stevoort. Andrej Cuyvers blikt vooruit. “Stevoort is een ‘ambetante’ ploeg. Ze doet het niet onaardig in Top Division (de ploeg staat momenteel op de zesde plaats, red.) en staat in onze buurt. We willen er evenwel alles aan doen om het seizoen af te sluiten zonder verdere thuisnederlaag.”

Lees ook: meer basketbal