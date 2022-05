Andreas Hanche-Olsen pakt met Gent vijfde plaats: “We kunnen toch tevreden terugblikken”

“Het is mooi dat we nu die vijfde plaats konden veiligstellen", aldus de Noorse verdediger achteraf. “Het was onze doelstelling sinds we wisten dat we play-off 2 moesten spelen. Samen met het winnen van de beker uiteraard. Nu kunnen we toch met voldoening op dit seizoen terugkijken.” Iets wat een beetje ondenkbaar was in de eerste maanden van het seizoen. “Het was een heel slechte start, om eerlijk te zijn. We hebben wel op geen enkel moment onze focus verloren. Het missen van play-off 1, toch ons uiteindelijke hoofddoel voor het seizoen, was jammer, maar uiteindelijk moeten we tevreden zijn.” Hanche-Olsen zelf kende een eerder wisselvallig seizoen waarin hij uitstekende matchen afwisselde met mindere partijen. “Het was een seizoen met ups en downs. Ik ben er niet honderd procent tevreden over. Er zijn enkele wedstrijden waar ik echt niet mee kan leven, maar er waren ook goeie prestaties.”