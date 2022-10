Andreas Goeman wint slotrit in Ronde van Iran-Azebeidzjan: “Vijfdaagse was een groot succes voor de ploeg”

“In die laatste etappe konden we met acht man ontsnappen uit het peloton. Aanvankelijk moest ik de kat uit de boom kijken, vermits er een renner mee was die op één minuut van leider Gianni Marchand stond. Op twee ronden van het einde kreeg ik van de ploegleiding het vertrouwen om mijn kans te gaan. Het peloton kwam nog naderbij, maar finaal mochten we sprinten. Ik had anderhalve fietslengte voorsprong op de tweede. De tegenstanders probeerden ons al eens te ‘flikken’, maar we waren gewoon te sterk.”

Goede omstandigheden

Ook over de koersomstandigheden was Andreas Goeman best te spreken. “We wisten dat het in Iran onrustig was, maar in onze regio waren er geen problemen. Op geen enkel moment heb ik me onveilig gevoeld. Het wielrennen leefde wel in de provincie Azerbeidzjan. In de dorpen stond er overal veel volk. Tijdens het slotcriterium in Tabriz was er zelfs een hele grote opkomst. Er werd veel op afgesloten autosnelwegen gereden, zodat er lange stukken rechtdoor waren. Dat had dan weer als voordeel dat de banen er overal goed bij lagen. Ook de hotelaccommodaties waren prima in orde. De komende dagen mag ik thuis gewoon de conditie rustig onderhouden. Volgende week dinsdag kan ik een goed seizoen afsluiten in de Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen.”