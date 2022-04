Andreas Goeman wint slotrit in Ronde van Banja Luka: “Eerste UCI-zege doet enorm deugd”

WielrennenDe renners van Tarteletto-Isoprex waren de voorbije dagen aan de slag in Servië. In de Ronde van Banja Luka hebben ze het er goed van afgebracht. Het team won het ploegenklassement. In de laatste etappe was er ritwinst voor Andreas Goeman (22). De Denderleeuwenaar was de snelste van een selecte kopgroep.

Binnen de ploeg lag de focus aanvankelijk op Gianni Marchand en Lennert Teugels. Zij werden tweede en derde. Toch was er meer succes voor de taartjesploeg. Marius Wold won het knelspurtenklassement en ook Andreas Goeman trad zeer nadrukkelijk op de voorgrond. Hij werd zesde in de eindafrekening en won bovendien de allerlaatste rit naar Banja Luka. “Ik kan inderdaad terugblikken op een prachtige vijfdaagse, al was het jammer dat Lennert Teugels in de laatste rit in de tang werd genomen. Hij had de terechte eindwinnaar moeten zijn. In de slotfase gingen we met vijfentwintig man de finale in. In de voorlaatste bocht was er nog een valpartij, waardoor we nog met een vijftiental overbleven. Het ging licht bergop en er was wind op kop. Ik wist dat ik niet te vroeg mocht aanzetten. Op tweehonderd meter van de finish zag ik een gaatje en dat volstond. Misschien zal het mensen verbazen dat ik als ex-veldrijder sprinten kan winnen. Voor massasprinten heb ik niet echt dat piekvermogen, maar in een kleinere groep kan ik inderdaad wel best mijn mannetje staan. Mijn eerste UCI-zege doet alvast enorm deugd.”

Koersen in Servië

Hoe heeft Andreas Goeman de Ronde van Servië ervaren? “Het is anders koersen dan in ons land. Alles was wel prima georganiseerd, maar het voelde soms wel raar aan om veel kilometers op een autosnelweg te koersen. Dat had tot gevolg dat de gemiddelde snelheden zeer hoog lagen. In de laatste etappe haalden we een gemiddelde van achtenveertig kilometer per uur! Vier dagen lang was het parcours vlak. Enkel op zaterdag moest er geklommen worden. Je kon dat parcours vergelijken met een rit in de Ardennen bij ons.”

Naar Griekenland

Veel rust wordt er Andreas Goeman de komende dagen niet gegund. “Volgende week is er in Griekenland de Tour of Hellas. Ook dit is een UCI-koers, maar de omstandigheden zullen toch helemaal anders. Elke dag moeten we drieduizend hoogtemeters overwinnen. We starten in Kreta. Voor mij is de Tour of Hellas een ideaal moment om de puntjes op de i te zetten voor de belangrijke maand mei. Ik kijk uit naar koersen als de Ronde van België of Dwars door het Hageland. Als ex-crosser zal ik daar trajecten vinden, waar ik me moet kunnen op uitleven.”