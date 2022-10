Andreas Goeman verlengt contract bij Tarteletto-Isorex: “Ik overwoog om te stoppen met koersen”

Het kan verkeren. Ook in de koers. Andreas Goeman verlengde zijn contract bij Tarteletto-Isorex, maar dat was geen evidente zaak. “Ik heb de voorbije weken serieus getwijfeld. Ik overwoog om te stoppen met koersen. Mijn keuze heeft niets met het sportieve te maken, maar gaat puur om het financiële. Ik zou volgende week aan de slag als fietsmecanicien bij Itek in Hasselt. Mijn vriendin woont in Limburg. Ik wil vooruitgaan in het leven en daarom moet er in deze moeilijke tijden brood op de plank komen.”

Plotse ommekeer

In een eerste gesprek raakten renner en ploegleiding er niet helemaal uit. Dat veranderde na zijn overwinning in de Ronde van Iran-Azerbeidzjan. Andreas Goeman vervolgt. “Vorige week vroeg ploegmanager Peter Bauwens me om nog eens aan tafel te gaan zitten. Hij deed me een nieuw voorstel, waarin ik me wel kon vinden. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met Itek. Daar had men gelukkig begrip voor de veranderde situatie. Nogmaals, het sportieve had geen invloed op de gebeurtenissen. Ik ben zeer tevreden met datgene wat ik met de ploeg heb bereikt. Ik won twee UCI-koersen, toonde me in grote wedstrijden, won het bergklassement in Nokere Koerse en verzamelde meer dan honderd UCI-punten. Dan moet je tevreden zijn.”

Afsluiter

Andreas Goeman is blij dat alles positief werd afgerond. “Normaal gezien sluit ik dinsdag mijn jaargang af met Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Het kan zijn dat de ploeg nadien nog een rittenwedstrijd in Turkije afwerkt, maar op dit moment hebben we daar nog geen definitieve bevestiging van gekregen. Nadien mag ik even rusten. Veldrijden zit er voor mij deze winter niet meer in, maar ik ben wel van plan om net als ploegmaat Lennert Teugels aan een aantal wedstrijden op Zwift deel te nemen.”