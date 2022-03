Andreas Goeman laat zich in Nokere Koerse zien: “Peter Bauwens riep om voor de bergprijs te gaan”

In de buurt van de Wolvenberg glipten Aaron Verwilst, de Amerikaan Robin Carpenter en de Fransman Adrien Lagree weg. Kobe Vanoverschelde en Gil D’heygere schoven mee. Het vijftal kreeg niet meer dan drie minuten en werd rond halfkoers ingelopen. “Eigenlijk was het mijn bedoeling in de vroege vlucht te geraken”, geeft Goeman toe. “Voor de ploeg is het belangrijk ons in de thuishaven te laten zien. De vijf kregen niet veel voorsprong. In het peloton werd het tempo richting elke hindernis steeds opgedreven. Na de hergroepering dacht ik vooral aan anticiperen. Het viel even stil en ik was mee.”