Andreas De Mets na zijn veldloopoverwinning in Brugge: “Toekomst ligt allicht op de marathon”

VeldlopenAfgelopen zondag stond de derde editie van de Brugse Veldloop op het programma. In vergelijking met de vorige jaren werd het Veltembos als locatie ingeruild voor de Sint-Pietersplas en ruim 500 atleten gaven er in behoorlijk zware omstandigheden het beste van zichzelf. Bij de senioren mannen stond er geen maat op Andreas De Mets, die zo de eerste veldloopoverwinning in zijn nog jonge carrière boekte. “Mooi om in eigen stad te winnen”, klinkt het.

Andreas De Mets (28) is een relatief nieuwe naam in de atletiekwereld. Nadat hij de voetbalschoenen een tweetal jaar geleden aan de haak hing, ontdekte hij zijn passie voor het lopen en sloot hij zich aan bij Olympic Brugge. Onder de vleugels van trainer Stijn Fincioen zette hij het afgelopen jaar al mooie stappen voorwaarts en bewees hij een aanwinst te zijn voor het West-Vlaamse langeafstandslopen. “Ik heb jarenlang gevoetbald bij Varsenare en Zerkegem", zegt hij. “Toen ik na een blessure aan de meniscus terug met de opbouw begon, is de liefde voor het lopen gegroeid. Als voetballer was ik conditioneel altijd wel een van de beteren, maar het is pas nadat ik meer ben beginnen lopen en door de begeleiding van Stijn dat ik begon te merken dat ik er echt wel aanleg voor had.”

Stijn Fincioen

Zoals zovelen die de overstap van het voetbal naar de atletiek maken, mist de Bruggeling het voetbalwereldje niet. “De sfeer is er helemaal anders en in het voetbal spelen soms ook andere zaken dan het sportieve. Los daarvan vind ik lopen ook gewoon veel leuker en ik denk ook dat ik er stukken beter in ben. Ik heb bovendien het geluk om in een goeie groep te zitten en de samenwerking met Stijn verloopt ook uitstekend. Ik kijk enorm op naar hem, want wat hij allemaal als atleet heeft gepresteerd is echt indrukwekkend.”

CrossCup

De wedstrijd in Brugge was voor De Mets pas de vierde veldloop uit zijn carrière. “Vorig jaar werd ik 3de in Aalter, 4de in Waregem en 6de in Deinze. In Brugge haalde ik dus mijn eerste veldloopoverwinning. Dat ik dit realiseerde in mijn eigen stad maakt het dubbel zo mooi. Volgend weekend loop ik de CrossCup in Roeselare. Dat zal allicht een heel ander verhaal zijn, maar goed, ik ben blij dat ik me daar eens zal kunnen meten met de veldlooptop.

Marathon

Aangezien ik nog niet zo lang met atletiek bezig ben, zal ik de komende jaren nog vaak in het veld en op de piste te zien zijn. Vooral op de piste moet ik nog wat sneller worden, maar ik denk sowieso dat mijn toekomst op de marathon zal liggen. Ooit wil ik een snelle chrono lopen op die magische afstand, maar da’s voor later. Nu is het vooral een kwestie van hard te blijven trainen”, besluit de leerkracht LO en techniek.