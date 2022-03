Andreas De Lathauwer wil superwinter in schoonheid afsluiten op BK juniores

Het is opmerkelijk dat hij pas dit indoorseizoen volledig doorbrak na een wisselvallig zomerseizoen in 2021. “Vorig jaar ben ik wat blijven hangen in het kogelstoten”, legt hij uit. “Ik begon wel goed met 16m89. Maar daarna heb ik dat niet echt meer kunnen herhalen hoewel het training af en toe nog wel lukte. Ik was heel wisselvallig. In de winter is dan heel snel de klik gekomen. De indoorkogel is iets groter en dat lijkt me erg goed te liggen. Ik heb dan de klik gemaakt en dan zijn resultaten gevolgd.”