Andreas De Lathauwer elfde in het kogelstoten op WK U20

“Het WK was zeker wel een speciale ervaring”, vertelt de krachtpatser van Vlierzele Sportief, die na een lange reis van ruim 25 uur begin deze week weer in België aankwam. “Toen ik de eerste keer de opwarmingspiste opstapte en in het stadion binnenkwam, gaf dat een zalig goed gevoel. Ik voelde de adrenaline. Dat gaf een extra boost. Het is daarom ook dat ik zo goed gestoten heb met de kogel denk ik. Het was vrij goed. Ik vond het al zot dat ik op het WK stond. Mijn doel was om te proberen een finaleplaats te halen. Op papier leek dat onmogelijk. In het kogel stond ik ingeschreven met de 20ste prestatie en in het discus met de 17de terwijl de top twaalf naar de finale mocht. Maar het is toch gelukt in het kogel. Daar ben ik heel tevreden over. In het discus was het ietsje minder met slechts 51m01. Daar zat de finale er niet in, maar ik vond het niet slecht. Het is toch gelukt om één finaleplaats te halen en daar mag ik fier op zijn”, stipt hij terecht aan.