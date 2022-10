Andreas Burssens en Eendracht Aalst blijven tegen SV Oudenaarde steken op een gelijkspel: “Zuur dat mijn doelpunt geen zege opleverde”

Eendracht miste George (hamstring) en de geschorste Van Den Eynde. Hierdoor kwamen Ryckaert en Belesi in de ploeg en werd er overgeschakeld van een 4-1-3-2-veldbezetting naar een 3-5-2-systeem. De organisatie stond niet meteen op punt, want vroeg in de wedstrijd was de thuisploeg op achtervolgen aangewezen. Vercauteren werd diep gestuurd en Heirwegh nam diens voorzet succesvol over. “We waren blijkbaar bij aanvang nog niet wakker, want we lieten ons op een dieptepass in de luren leggen”, zei Aalst-coach De Geyseleer. “We speelden te krampachtig en lieten twee punten liggen. We mogen evenwel niet te negatief zijn, want we pakten zestien punten op achttien en kunnen volgende week mits winst op Harelbeke de periodetitel pakken.”

Even voor het vroege openingsdoelpunt had de bezoekende doelman Verbrugge zijn ploeg overeind gehouden bij een doelpoging van Dekuyper van dichtbij na voorzet van De Coninck. Panneel trapte in de daaropvolgende fase een open kans over. Aalst voetbalde ongeordend en creëerde nauwelijks doelgevaar. Toch hingen de bordjes aan de rust in evenwicht. Dekuyper kopte een voorzet van Fabris tegen de touwen.

Aan de rust werd de tegenvallende Panneel gewisseld voor Mbaye en Eendracht vatte de tweede helft aan een hoger tempo aan. Mbaye en De Coninck stelden doelman Verbrugge op de proef. Uit hoekschop van Wantens kopte Burssens Aalst op voorsprong. Het gejuich van de thuisaanhang was van korte duur, want meteen daarop loste Swinnen de bal na hoekschop en Mezine scoorde. Een vrijschop van Demets werd door Swinnen in hoekschop verwerkt. Aalst stak een tandje bij, maar de bezoekende verdediging gaf ondanks beukwerk van Mbaye en Dekuyper geen krimp. Swinnen moest aan de overzijde Mezine zelfs van een kopbaldoelpunt houden. Niemand binnen de spelersgroep die doelman Swinnen na de wedstrijd met de vinger wees. “Onze doelman pakte voor ons dit seizoen al belangrijke punten”, zei Burssens. “Het is jammer dat hij deze keer een foutje maakte, maar dat hoort bij het voetbal. Scoren is altijd leuk, maar het is wel zuur dat mijn doelpunt niet de volle buit opleverde. Na een moeizame eerste helft waren we na de rust nochtans goed op dreef. De snelle tegengoal gooide evenwel roet in het eten.”

Eendracht Aalst-SV Oudenaarde 2-2

Aalst: Swinnen, Kakudji, Burssens, Ryckaert, Geenens, Belesi, Fabris, De Coninck, Wantens, Panneel (46’ Mbaye), Dekuyper.

Oudenaarde: Verbrugge, De Waele, Vercauteren (77' Van Meenen), Gallo, Heirwegh, Demets (88' Van Wambeke), Mezine, Vandenheede, Van Herreweghe, Mingiedi M’Pembele, Mestdagh.

Doelpunten: 8' Heirwegh (0-1), 45' Dekuyper (1-1), 52' Burssens (2-1), 54' Mezine (2-2).

Geel: Geenens, Van Herreweghe, Vandenheede.