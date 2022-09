Andrea Morias (Pepingen-Halle) opent seizoen met verplaatsing naar City Pirates: Ik kom opnieuw een beetje thuis”

De voorbije weken liet Andrea Morias een solide indruk in de defensie van Pepingen-Halle. Andrea Morias? Bij de supporters gaat er wellicht een lichtje branden. “Ik heb inderdaad al een verleden bij de club. Ik heb mijn jeugd bij Anderlecht doorgebracht tot en met de U21. Drie jaar geleden kwam ik een eerste keer bij Pepingen-Halle. Dat werd toen een tegenvaller. Niet sportief, ik denk wel dat ik op het terrein bracht wat van mij verwacht werd. Ik liep echter een zwaar kruisbandletsel op, waardoor ik één seizoen volledig buiten strijd was. Ik zette een stap terug en ging daarna twee jaar in eerste provinciale voetballen bij Berchem. Technisch viel dat niveau goed mee, maar organisatorisch was het op het terrein uiteraard minder. In die twee seizoenen heb ik opnieuw kunnen aanknopen met mijn oude niveau. Ik wist dat Jean-Louis Meynaert me bleef volgen en dat was fijn. Nu kom ik opnieuw een beetje thuis.”

Nieuwe ploeg?

In welke mate veranderde er een en ander bij Pepingen-Halle in die twee jaar? Andrea Morias nuanceert. “Op zich valt dat goed mee. De technische staf bleef onveranderd. De spelersgroep onderging wijzigingen, maar ook hier waren er geen omwentelingen. Sommige nieuwkomers zoals Redouan Aalhoul kende ik bovendien al. Zoals bij alle ploegen was het ook bij ons in de voorbereiding wat zoeken. Dat is normaal. Ik ben van mening dat Pepingen-Halle een rustiger seizoen kan meemaken dan het vorige (Pepingen-Halle streed tot de laatste dag voor het behoud, red.). We mogen de komende maanden niet in de problemen komen. Mijn eigen ambitie? Ik wil opnieuw bevestigen als rechtsachter, zoals ik dat drie jaar geleden deed. Eventueel kan ik ook als linksachter uitgespeeld worden. Door alles te geven wil ik het team iets bijbrengen. Dat is mijn manier van spelen.”