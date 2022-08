André Maerschalck (Ronde van Oost-Vlaanderen U23): “Willen brandweerkorpsen peloton overnevelen aub?”

wielrennenDonderdag gaat in Nevele de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften van start. Renners en toeschouwers moeten zich wapenen, want het wordt heet (32 graden). Ook de organisatie probeert zich daarop voor te bereiden.

Intussen kennen André Maerschalck en zijn medewerkers inzake het organiseren van een meerdaagse voor U23-renners het klappen van de zweep. De Wildiers (e)Bikecenter Tour, de nieuwe naam voor deze Ronde van Oost-Vlaanderen, is al aan haar negende editie toe. “We hebben hier en daar bij de gemeenten waar we van donderdag tot en met maandag te gast zijn al eens gepolst of de plaatselijke brandweerkorpsen het peloton kunnen overnevelen”, verduidelijkt Maerschalck. “We hebben Farys al gevraagd of er extra water ter beschikking gesteld kan worden, maar volgens de heersende coronamaatregelen kan dat niet. Aan de verantwoordelijken voor de seingevers vragen we om extra drank te voorzien.”

Geen continentale teams

Na Nevele trekt de rittenkoers naar Massemen (12/8). Zaterdag staat Haasdonk op de kalender, zondag de koninginnenrit in Pollare. Op maandag 15 augustus valt in Merelbeke het doek. De meeste ogen zijn op de formatie van Lotto-Soudal U23 gericht. Het team zakt met Jarne Van de Paar, Jelle Harteel, Liam Slock, Branko Huys, Noah Vandenbranden, Matthew Rice en Luca Van Boven (volgend jaar prof bij Bingoal-Pauwels Sauces WB) naar Oost-Vlaanderen af. Tegenwind moet komen van het Noorse Ringerikskraft (Martin Tjotta, winnaar Arden Challenge) en het Nederlandse JEGG-DJR Academy (Frank Van den Broek, winnaar Ronde van Namen). Opvallend is het ontbreken van Team Elevate p/b Home Solution-Soenens. Deze ploeg leverde vorig jaar met Gust Lootens, winnaar van de openingsetappe in Nevele, de eindlaureaat.

Tienduizend euro extra

“Dit team zette de stap naar het continentale niveau”, verduidelijkt Maerschalck. “Wij organiseren een rittenkoers van het nationale niveau 2. Aan zo’n wedstrijden mogen continentale ploegen niet deelnemen. Volgend jaar wordt ook de beloftenwerking van Lotto-Soudal continentaal. Waardoor we een tweede belangrijk team dreigen te verliezen. We hebben plannen om met onze Ronde van Oost-Vlaanderen naar niveau 1 te klimmen. Daarvoor hebben we 10.000 euro extra sponsoring nodig. We hadden vorig jaar, door het wegvallen van de tijdrit in Ursel, op financieel vlak een slechte editie. Ons spaarpotje is serieus geslonken. Naar niveau 1 stijgen en het jaar nadien moeten terugkrabbelen is niet aan de orde.”

Lees ook: meer wielrennen