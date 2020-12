André De Kandelaer (Brussels) kijkt uit naar BeNeLiga. “Dit is fantastisch voor het Belgische basketbal”

Voorzitter André De kandelaer is meteen duidelijk in zijn analyse. “Vanaf het begin ben ik altijd een grote voorstander geweest van een BeNeLiga. Dit is fantastisch voor het Belgische basketbal. Ik sta dan ook honderd procent achter de nieuwe formule. Natuurlijk zullen er links of rechts wel kleine moeilijkheden opduiken, maar dat zullen randzaken blijven.”

Competitieformule

Is de uitgedokterde speelformule niet te ingewikkeld voor de buitenstaander? André De Kandelaer toont begrip. “Ik geef toe dat het niet eenvoudig oogt, maar de supporters zullen er in de loop van het seizoen wel aan wennen. We vonden het belangrijk dat er naast een ‘BeNekampioen’ ook een Belgische en een Nederlandse kampioen zou komen. Het klopt ook dat het niveau van de Nederlandse competitie op dit moment niet hetzelfde is als dat bij ons. Drie, vier ploegen kunnen mee met onze top. Voor Brussels betekent dit dat we volgend seizoen wellicht meer matchen zullen kunnen winnen. Op langere termijn zal de kloof trouwens gedicht worden.”

Relatieve afstanden

Ook de langere verplaatsingen ziet André De Kandelaer niet als een probleem. “Wij vinden 120 kilometer rijden naar Luik of Oostende al ver, maar dat is psychologisch. In Frankrijk of Duitsland betekenen 120 kilometers dat men bijna een streekderby afwerkt. Uiteraard zal de langere afstand extra kosten met zich meebrengen. Die zullen echter niet opwegen tegen de voordelen. De return van sponsors en publiek zal groter worden. Ik vrees wel een beetje dat de Vlaamse clubs meer voordeel zullen hebben dan de Waalse en Brussels. Hun cultuur leunt dichter aan bij die van de Nederlanders. De gemeenschappelijke taal speelt daarbij een rol. Limburg ligt dicht bij de grens. Ik kan me voorstellen dat zij een grotere markt creëren.”