Andi Koshi en Beerschot spelen vrijdag topper tegen Beveren: “Het is nog te vroeg voor conclusies”

Beerschot staat na twee speeldagen in de play-offs zeven punten achter op RWDM en vier op Beveren. Op het Kiel is men niet naïef en beseft men dat kampioen worden niet voor de hand liggend is. Maar: zo lang er leven is, is er hoop.

“Door de zege van vorig weekend op Lierse blijven we ongeslagen in de play-offs”, merkt middenvelder Andi Koshi op. “Er is een kloof tussen ons en de eerste twee in het klassement, maar het is te vroeg voor conclusies. We spelen nog twee keer tegen Beveren en RWDM. In die zin ligt alles nog open. De topper van vrijdag tegen Beveren is er eentje om naar uit te kijken. Het wordt leuk, spannend en belangrijk. Bij Beveren zal de druk allicht iets groter zijn, want zij zijn aan het seizoen begonnen met uitgesproken titelambities. Wij willen dan weer heel graag, zonder dat het echt van moeten is.”

Prof op papier

Tegen Beveren zal Beerschot het moeten doen zonder kapitein Ryan Sanusi, die op training een enkelblessure opliep en enkele weken aan de kant zit. “Heel jammer voor Ryan”, zegt Andi Koshi. “Of dit meer speelkansen voor mij kan opleveren? Goh, ik ben er van overtuigd dat Ryan en ik ook perfect samen kunnen spelen op het middenveld. Alleszins moeten we het in de komende periode zonder Ryan oplossen.”

Met Koshi zelf is het dit seizoen wat op en af gegaan. In het begin van de competitie speelde Koshi best veel, dan verdween hij een beetje uit beeld en de jongste weken kwam hij weer aan de oppervlakte. “Ik ben ambitieus en wil dus graag nog belangrijker worden”, vertelt de Antwerpenaar met Kosovaarse roots. “Anderzijds heb ik nu toch al een match of vijftien op de teller. Als je weet dat ik in de voorbije vier jaar bij Cercle Brugge slechts één invalbeurt kreeg in een bekerwedstrijd… Eerder was ik vooral prof op papier, nu is mijn profcarrière écht begonnen. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik nu krijg. Dat ik me kan ontplooien bij Beerschot is extra mooi, want als kleine jongen speelde ik hier al drie jaar in de jeugdreeksen. Het Beerschotgevoel heb ik toen al meegekregen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.