Anderlecht straft foutjes van KRC Genk Ladies genadeloos af en wint met 2-4: “En toch zat er voor ons een gelijkspel in”

KRC Genk Ladies is er niet in geslaagd om Anderlecht een eerste nederlaag toe te dienen. De Genkies speelden nochtans een goede partij, maar een ervaring rijker Anderlecht profiteerde van foutjes in de thuisdefensie om bijzonder efficiënt toe te slaan. In de slotfase probeerde Genk alsnog langszij te raken. Thornton deed evenwel de deur dicht.

De competitietopper tussen Genk Ladies en Anderlecht lokte heel wat toeschouwers naar het stadion. De thuisploeg nam een beste start. Lisa Petry snoepte Anderlecht goalie Duijzer de bal af en schoof via de rechterpaal binnen. Een minuut later hingen de bordjes opnieuw in evenwicht toen Minnaert hoog in doel mikte. Het rijpere Anderlecht diepte nog voor de pauze de stand verder uit. Wijnants strafte eerst een foutje van van Seijst af en bood nadien Thornton de 1-3 op een presenteerblaadje aan. Efficiëntie heet dat. Een opdoffer voor Genk Ladies dat voetballend nochtans niet moest onderdoen voor de Brusselse meisjes. Zo plofte een kopbal van Martin op de goalie en werd een draaibal van Vandersanden door De Neve van de lijn gekeerd. Ook na de rust bleef Genk strijdend op zoek om de kloof te dichten. Tien minuten voor tijd was het raak. Vanop 30 meter pegelde Sien Vanderstanden een vrijschop heerlijk in de kruising. De Genkse hoop kreeg geen positief vervolg. Na een onbestrafte elleboogstoot tegen Martin, telde Thornton aan de overzijde de thuisploeg helemaal uit.

Een basis om verder op te bouwen

De ontgoocheling in het Genkse kamp was groot. “We verdienden helemaal niet verliezen”, baalde Janne Geers. “Voetballend waren we op zijn minst even sterk als Anderlecht. In het openingskwartier speelden we de tegenstander van het kastje naar de muur. Ook hing er een serieus buitenspelgeurtje bij de derde Brusselse treffer en bij de vierde werd een duidelijke elleboogstoot niet gefloten. Anderlecht speelde het slim en strafte onze kleine foutjes zonder pardon af. Hieruit moeten we lessen trekken. In de toppers zijn het steeds meer de details die de wedstrijd beslissen.”

Ondanks de nederlaag verdienen de Genkies een pluim. De talrijke toeschouwers kregen een leuke pot voetbal aangeboden met mogelijkheden langs weerszijden. “Het was inderdaad een mooie en spannende partij tot het laatste fluitsignaal. Voetballend konden we zeker onze voet naast die van Anderlecht zetten. Alleen toonden zij zich efficiënter. Een gelijkspel zat er voor ons zeker in. Ondertussen hebben we een basis om verder op te bouwen. Het komt allemaal goed”, weet Janne Geers.

KRC Genk Ladies: Van Seijst, Sneyers (74'Wielockx), Camps, Vanhoudt (56' Vanaenrode), Martin (90' Geraedts), Petry, Vandersanden, Geers, Gielen, Kersten, Vanzeir.

Anderlecht: Duijer, Colson, De Neve, Jacobs (82' Toloba), Vatafu, Wijnants, Deloose, Minnaert, Vanwynsberghe, Thornton, Buabadi.

Doelpunten: 11' Petry (1-0), 12' Minnaert (1-1), 20' Wijnants (1-2), 42' Thornton (1-3), 80' Vandersanden (2-3), 90' Thornton (2-4).