Anderlecht-huurling Mo Bouchouari (FC Emmen) verovert harten in Eredivisie bij basisdebuut: “Klaar om te bevestigen”

buitenlands voetbalHij was een van de smaakmakers van RSCA Futures bij het seizoensbegin in 1B en dus kwam Mo Bouchouari niet toevallig op de radar van andere clubs aan het einde van de zomermercato. Ook FC Emmen sprong op de kar en wist de 21-jarige Wilrijkenaar te strikken op huurbasis. In de Eredivisie maakte Bouchouari na drie invalbeurten op rij afgelopen weekend zijn debuut in de basis tegen Volendam (1-1), leverde daarbij de pré-assist voor de Emmense goal en werd meteen verkozen tot man van de match.

“Ik krijg van de trainer alle vrijheid om mijn kwaliteiten ten volle te benutten”, zegt Bouchouari. “De Nederlandse competitie is me op het lijf geschreven en dat kon ik ook al laten zien tijdens de speelminuten die ik kreeg. Ik ben een aanvallend ingestelde rechtsachter en op die manier kon ik een paar keer voor gevaar zorgen tegen Volendam. We kregen voldoende kansen om die wedstrijd te winnen, maar jammer genoeg konden we ze niet verzilveren. Toch is het een kwestie van de positieve zaken te onthouden. Het is nog altijd beter om de kansen tijdelijk te missen dan er geen af te dwingen.”

Belangrijke weken

Nochtans kon Emmen de punten goed gebruiken, want momenteel deelt het de laatste plaats in de Eredivisie met datzelfde Volendam, een medepromovendus. “Ik denk dat we al meer punten verdienden, maar het is momenteel een kwestie van details”, vindt Bouchouari. “Hard blijven werken is de boodschap. Al is het wel een feit dat er de komende weken absoluut punten moeten volgen. Met eerst Vitesse en daarna Groningen en Fortuna Sittard ontmoeten we drie rechtstreekse concurrenten. In Arnhem moeten we dus minstens een punt halen om daarna Groningen thuis te kloppen.”

“Maar eerst is er nog het bekerduel tegen derdeklasser ADO ‘20 woensdagavond. Vitesse tankte afgelopen weekend vertrouwen dankzij een 0-3-overwinning (bij Cambuur, red.) en dus moeten wij deze kans ook grijpen om met een goed gevoel naar dat onderlinge duel toe te leven. Met mezelf weer in de basis? Ik ben klaar om te bevestigen en hoop deze positieve lijn door te trekken. Ik voel het vertrouwen binnen de club en dat helpt altijd.”

Transfer op Deadline Day

Ontbrak dat vertrouwen dan bij Anderlecht? “Ik ontwikkelde me niet helemaal zoals gepland“, licht Bouchouari toe. “Maar ondanks mijn aflopend contract ging ik wel in gesprek en besloot ik om, hoewel er interesse was van andere clubs, toch te verlengen. Deze zomer had ik me helemaal ingesteld op een seizoen bij de Futures en ons verhaal in 1B. Ik sprak met mijn manager af dat hij me alleen mocht contacteren voor een concrete en interessante aanbieding. Bij de Futures liep het intussen goed. Ik werd een belangrijke pion en kon op korte termijn ook belangrijk zijn met een goal en een assist. Maar op Deadline Day meldde Emmen zich en dat was een kans die ik niet mocht laten liggen.”

“De Eredivisie is altijd een stap voorwaarts in vergelijking met 1B. Ook al is het om te strijden tegen de degradatie met Emmen momenteel. Wedstrijden tegen AZ of Ajax zijn in geen geval te vergelijken met eentje in 1B. Elk platform is belangrijk voor je ontwikkeling als voetballer. Enkele jaren geleden voetbalde ik nog bij Dudelange in Luxemburg, maar speelde er ook al wel Europa League. Dat zijn mooie leerscholen.”

Anderlecht

En toch...bij het huidige Anderlecht had Bouchouari, net als Lucas Stassin afgelopen weekend tegen Club Brugge, mogelijk ook wel zijn kans gekregen. “Laat me beginnen met te zeggen dat ik heel blij ben voor Lucas”, aldus de rechtsachter. “Hij werkt heel hard en verdient deze kans, ook al is het in een voor Anderlecht moeilijke periode. Misschien zou ik nu ook minuten hebben gekregen, dat ging zeker al door mijn hoofd, maar ik sta er niet bij stil. In het voetbal weet je nooit en ik ben nu niet bezig met Anderlecht. Ik wil me hier bewijzen en dan zien we volgende zomer, wanneer mijn laatste contractjaar in gaat, wel of er nog een nieuwe kans op slagen volgt in Brussel.”