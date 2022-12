Ancien Matthias Feys schenkt Diksmuide de zege tegen Waregem: “Ik kan nog steeds het verschil maken”

Voetbal eerste provincialeSV Diksmuide doet een uitstekende zaak in eerste provinciale met een 1-0-overwinning tegen Waregem. Ouderdomsdeken Matthias Feys kopte al na een kwartier spelen het winnende doelpunt binnen voor de Boterjongens, die opklimmen tot een (gedeelde) derde plaats in het klassement, op twee punten van Blankenberge en vier van leider Wevelgem City.

“De eerste helft domineerden we volledig en we lieten het na om met een comfortabele bonus de kleedkamer binnen te duiken”, aldus doelpuntenmaker Feys. “Na een kwartier spelen, kopte ik wel raak, op een voorzet van Aaron Vandendriessche. Ik ben niet de grootste en scoor niet vaak als defensieve middenvelder, maar stond deze keer op de juiste plaats. Na de pauze zocht Waregem nadrukkelijk naar een doelpunt en kwamen we iets meer onder druk te staan, maar onze achterlinie plooide niet en grote kansen gaven we niet weg. De overwinning oogt krap op papier, maar op het veld hadden we veel overwicht.”

Daum-score

Een opmerkelijke statistiek: Diksmuide won dit seizoen al acht keer, waarvan vijf keer met het kleinste verschil. 1-0 is een populaire score om in te vullen bij pronostieken als het Diksmuide betreft. “Klopt, maar ik win liever vijf keer met het kleinste verschil dan één keer met 5-0 te winnen om vervolgens punten te verliezen in andere matchen”, lacht Feys. “Pas op, het is altijd aangenamer en geruststellender om vlotter een overwinning binnen te halen, maar de marges zijn hier klein. Via voetbal van achteruit en hoge pressing proberen we het verschil te maken, maar dat is niet altijd evident tegen sterke en ervaren tegenstanders.”

Veteraan

Feys is met zijn 37 lentes met voorsprong de meest ervaren spelers in het doorgaans jonge elftal van Diksmuide. De Oostkampenaar speelde in het verleden voor heel wat mooie ploegen in de nationale reeksen en maakte deze zomer de overstap van Blankenberge naar de Boterstad. “Ik amuseer me nog enorm op het veld en ondanks mijn gevorderde leeftijd heb ik het gevoel dat ik nog steeds het verschil kan maken en een positieve invloed uitstraal op deze spelersgroep, die me liefkozend ‘papa’ noemt (lacht). Als verdedigende middenvelder probeer ik rust aan de bal uit te bewaren en met mijn technische kwaliteiten de juiste spelers op het goede moment aan te spelen. Naast het veld probeer ik mijn ploegmaats wat voetbal- en levenswijsheden mee te geven.”

Afrika

Diksmuide speelt volgende week nog tegen WS Lauwe, maar Feys kijkt al uit naar de winterstop. “Rust nemen is op mijn leeftijd even belangrijk als intensief trainen. Ik trek een kleine twee weken naar Senegal, waar ik met mijn familie zal genieten van zomerse temperaturen en een fantastisch klimaat”, besluit de zelfstandig elektricien.