Anastasia Huysegoms zet tennisseizoen sterk in: “Haar engagement is zeer groot”

TennisDe nationale tennisbeloften werkten in de leeftijdsreeksen tot en met 13 jaar vorige week het Belgian Junior Circuit-toernooi van Argayon af. Bij de meisjes tot 13 jaar stond er geen maat op Anastasia Huysegoms, die in vier wedstrijden slechts zes games verloor. Reden dus voor een extra feestje, want vrijdag op nieuwjaarsdag viert Huysegoms ook nog eens haar dertiende verjaardag.

Wegens corona is er tijdens deze kerstvakantie weinig tennisactiviteit, maar de jongeren tot en met dertien jaar mogen competitief wel aan de slag. Het toernooi van Argayon was vorige week de eerste afspraak van het nieuwe seizoen in het kader van het Belgian Junior Circuit. De Antwerpse jongeren deden het zeer goed in Waals-Brabant. Xavier De Marteau (Bornem, jongens 13) en Rowen Moreau (Forest Hills, jongens 9) geraakten knap tot in finale en Margot Van Dyck (Gym, meisjes 10) en Anastasia Huysegoms (Hove, meisjes 13) grepen zelfs de toernooizege. Huysegoms deed dat met overtuigende cijfers: op weg naar de finale won ze met 6-1 6-0 in achtste finale, met 6-0, 6-0 in kwartfinale en met 6-0, 6-2 in halve finale. Ook in finale ging Huysegoms op haar elan voort: 6-2, 6-1 tegen Romy Fohnen.

Halve finale op Vilas-Cup

Een heel vertrouwde naam op het Feest van de Jeugd is Anastasia Huysegoms nochtans niet. Dat komt omdat Huysegoms zich de laatste jaren vooral concentreert op de internationale Tennis Europe-toernooien en op volwassenenreeksen in eigen land. Dat Huysegoms in haar leeftijdscategorie nationale top is bewees ze reeds einde 2017 toen ze als 9-jarige het reeks 1 ‘plus’-toernooi van Wimbledon Sint-Truiden bij de meisjes 11 op haar naam schreef. “Welke toernooien Anastasia speelt, is een kwestie van keuzes maken”, zegt papa Tommy Huysegoms. “Ze proefde al van een pak Tennis Europe-toernooien tot 12 jaar en dankzij enkele goede prestaties heeft ze nu reeds een U14-ranking. Haar mooiste resultaten? In april 2019 speelde ze als 11-jarige de halve finale op de Vilas-Cup op Mallorca. En de voorbije maanden zette ze in Nederland en Duitsland met succes de stap richting U14-toernooien.”

De goede tennisgenen

Anastasia Huysegoms bezit in ieder geval de goede tennisgenen. Zowel papa Tommy Huysegoms, die op TC Hove aan het hoofd staat van de Dynamic Tennis Academy, als mama Uschi Van Doren hadden ooit een B-15/1-klassement achter hun naam. En dan is er nonkel Yves Huysegoms, die momenteel nog steeds uitstekend scoort in de open reeks 35+.

“En zo vormen we samen een mooi team”, lacht Tommy Huysegoms. “Dat Yves ook nog eens kan ingezet worden als fysieke trainer is uiteraard een mooie surplus. Anastasia maakt nu ook deel uit van de Wilrijkse Topsportschool. Met Tennis Vlaanderen is er een zeer goede samenwerking. We proberen Anastasia op een zo goed mogelijke én nuchtere, realistische manier te begeleiden. Zij weet wat ze wil en dat is wellicht haar grootste kwaliteit. Anastasia heeft een geweldige passie voor tennis en haar engagement is groot om haar grote droom – evolueren richting internationale top – te verwezenlijken.”

Deze week naar Servië

Deze week wordt op Tennisdel Genk het tweede Belgian Junior Circuit-toernooi van het seizoen afgewerkt, maar daar is Huysegoms niet van de partij. Zondag gaat het immers, als prille 13-jarige, richting de volgende internationale opdracht. In Belgrado probeert Huysegoms punten te sprokkelen op het ‘Bozicni Turnir’, een Tennis Europe U14-toernooi van derde categorie.

