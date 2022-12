Anas Bouzerda schiet Krijnen Malle naar kwartfinale van beker: “Het was een thriller, maar we winnen uiteindelijk wel verdiend”

Anas Bouzerda

Met twee doelpunten en één assist had Anas Bouzerda een belangrijk aandeel in de kwalificatie van Malle voor de kwartfinale. “We begonnen zeer geconcentreerd aan de partij. We speelden vooruit en dan zijn we op ons best. Mijn twee doelpunten en één assist waren inderdaad een vroege opsteker, maar ook nadien bleven we gevaarlijk kansen creëren. In de tweede helft kwam de thuisploeg dan toch beter in de match. Geheel toevallig was dat niet. Het is ons dit seizoen al enkele keren overkomen dat we sterk openden, maar nadien een terugval kenden. Twee weken geleden maakten we hetzelfde scenario mee in Antwerpen. Op het einde van de match gaven we de winst bijna weg. Hamme strafte onze foutjes af. Zij namen ook risico’s. Het nemen van strafschoppen is altijd een beetje een loterij. Gelukkig viel het dubbeltje deze keer langs onze kant. Het was een thrillerwinst, maar uiteindelijk wel verdiend. Dit is mijn eerste seizoen bij de club. Ik kwam deze zomer over van Lier. Ik denk dat ik mij al goed geïntegreerd heb in de ploeg. Door familiale problemen heb ik de voorbereiding gemist. Intussen train ik goed mee. Mijn topniveau haalde ik nog niet, maar dat is niet ver meer verwijderd.”