Amper 23-jarige Amber Rombaut pakt knap zilver op het WK Ironman in Hawaï: “Ik kan het nog niet helemaal vatten”

“Dit was hoe dan ook was een Hawaï-Iroman zijn naam waardig. Op bepaalde momenten heb ik toch erg afgezien. Het was zoals verwacht een warme dag, maar uiteindelijk had ik daar niet zoveel last van. Vooral tijdens de afsluitende marathon ben ik heel diep moeten gaan. De eerste zes kilometer verliep alles uitstekend, maar toen kreeg ik een stevige klop. De weg was toen nog heel lang. Het was ook nog maar de tweede keer dat ik 42 kilometer aan een stuk moest lopen, maar goed na 10u34’12” bereikte ik de aankomst. Dat was natuurlijk een zalig moment. Onderweg was ik nog voorbijgelopen door de snelle Braziliaanse Julia Iglesias zodat ik uiteindelijk als tweede werd afgevlagd in de leeftijdscategorie 18-24. Ik kan het nog niet helemaal vatten, maar ben we heel tevreden”, reageerde een uitgelaten Rombaut voor de camera van 3athlon.be.