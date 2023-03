Amper 17-jarige Sem Druyts krijgt laatste weken volop zijn kans bij Hoogstraten: “Leuk om te mogen proeven van het echte werk”

De beloften van Charleroi tellen evenveel punten als de Rooikens. “We kunnen dit weekend een heel goede zaak doen”, weet Druyts. “Al moeten we dan wel winnen, want omdat zij een match meer gewonnen hebben, schieten we eigenlijk niets op met een gelijkspel. Daarom gaan we dit weekend ook opnieuw vol voor de zege.”

Seizoen Fall voorbij

Hoogstraten kan wel geen beroep doen op aanvaller Fallou Fall, die woensdag geopereerd werd nadat hij zijn achillespees scheurde in de match tegen Mandel. “Dat zijn seizoen erop zit is bijzonder jammer. In de eerste plaats voor hem zelf natuurlijk, maar ook als ploeg gaan we hem serieus missen. Net als de rest van de groep was hij de laatste weken tenslotte heel goed bezig. Gelukkig beschikken we over een sterke kern, waardoor we de afwezigheid van Fall hopelijk toch enigszins kunnen opvangen.”

Door de enkelblessure van Vermeeren verscheen de pas 17-jarige Druyts de laatste twee weken aan de aftrap bij de Rooikens. “Ik probeer mijn steentje bij te dragen en mijn kans te grijpen, maar als Jouk opnieuw fit is, geef ik met plezier mijn plaats opnieuw af aan hem. Hij staat tenslotte een pak verder dan ik, waardoor ik nog heel veel kan leren van Jouk. Al is het natuurlijk wel leuk om te mogen proeven van het echte werk en dit mee te maken. Ik heb bijvoorbeeld nooit voor een andere club gespeeld als Hoogstraten en kom al van kinds af naar de eerste ploeg kijken.”

Mannetje staan

Druyts hoopt ook volgend seizoen nog in eerste nationale te kunnen spelen met Hoogstraten. “We hebben de laatste tijd bewezen dat we wel degelijk ons mannetje kunnen staan in deze reeks. Als we dus die lijn kunnen doortrekken, hebben we een goede kans om ons te redden. Al zullen we dan wel met dezelfde intensiteit moeten blijven spelen. Onze recente dertien op achttien is bijvoorbeeld geen garantie dat we punten gaan blijven pakken. Daarvoor moeten we keihard blijven werken.”

