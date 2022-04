Amine Benchaib (KV Kortrijk) scoort twee keer, maar is toch teleurgesteld: “We waren minstens de evenknie van KV Mechelen”

6 op 39 is de harde realiteit voor KV Kortrijk na de nederlaag op Mechelen. KVK speelde een verdienstelijke partij en kwam twee keer op voorsprong, maar toch trokken de Kerels opnieuw aan het kortste eind. Mehssatou en Moreno waren lichtpuntjes, maar de echte uitblinker was Amine Benchaib. De Belgische middenvelder kreeg zijn kans door de blessure van Kevin Vandendriessche en greep die ook. Hij scoorde twee keer. Vooral zijn tweede treffer was een pareltje. Benchaib gaf zo zijn visitekaartje af aan Belhocine.

“Ik ben enorm blij met mijn eerste twee doelpunten voor deze mooie club, maar de teleurstelling overheerst”, weet Benchaib. “Ik wist pas de dag van de wedstrijd dat ik ging spelen. Ik voel me beter en beter worden.”De ex-speler van Charleroi haalde in minuut 47 uit aan de rand van de zestien en vond op héérlijke wijze de winkelhaak. Mbayo leek een paar tellen later de 1-3 tegen de touwen te trappen, maar zijn poging ging net naast.

Aan de overkant was het wel raak. Cuypers nam een voorzet van Van Hoorenbeeck op de slof en knalde de bal staalhard voorbij Ilic. “Ik had de keuze om te passen of om uit te halen en ik koos om mijn kans te gaan. Het was inderdaad een erg mooi doelpunt. Zij toonden een goede reactie en maakten ook een schitterende goal. Als Dylan scoorde, dan winnen we denk ik. Maar dat is voetbal.”

“We misten vandaag heel wat belangrijke spelers. Kristof (D’Haene, red.), Kevin (Vandendriessche, red.), Faïz (Selemani, red.) en Pape (Gueye, red.) waren er niet bij, maar niettegenstaande speelden we toch een goede partij. Ik vind dat me meer verdienden, want we waren minstens de evenknie van KV Mechelen. Jammer dat Kadri te vroeg in het strafschopgebied kwam, want ik denk dat we anders wel een puntje hadden gepakt. Als we volgende week met deze mentaliteit op het veld komen, kunnen we het Anderlecht moeilijk maken. Onze supporters gaan een belangrijke rol spelen.”

