Amine Benchaib hoopt belangrijk te worden voor KV Kortrijk: “Ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld”

Amine Benchaib trof meteen raak in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. “Het is leuk om opnieuw op het veld te staan en wedstrijden te kunnen afwerken”, steekt hij van wal. “De eerste helft heb ik niet gezien. Het was echt veel te warm om buiten te zitten. Ik heb in de kleedkamer verkoeling gezocht. In de tweede periode hebben we ons goed herpakt en konden we hen meermaals in de verlegenheid brengen. We hadden in de ochtend nog getraind en waren dus niet topfit. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd, want ik kon mijn doelpuntje meepikken en gaf ook twee mooie assists. Ik hoop op dit elan verder te gaan. De beloften die vandaag op het veld stonden, hebben apart enkele trainingen afgewerkt. Het was de eerste keer dat we samen op het veld stonden, maar er was niemand die het niveau niet aankon, vind ik.”