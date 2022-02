Amine Benchaib debuteert met nederlaag bij KV Kortrijk: “Ik hoop zo snel mogelijk aan de aftrap te verschijnen”

Op Deadline Day stelde KV Kortrijk nog twee nieuwe spelers voor. Aanvallende middenvelder Amine Benchaib en flankaanvaller David Henen versterkten de rangen. Beide spelers kennen KVK-coach Karim Belhocine, want de Franse Algerijn werkte met hen samen bij Charleroi. Henen mocht gisteren pas in de 89ste minuut invallen, maar Benchaib kreeg van Belhocine iets meer tijd om zich te bewijzen. Gevaarlijk zijn kon hij nog niet, maar onze 23-jarige landgenoot had meteen enkele leuke acties in huis. “Het was al een eindje geleden dat ik nog eens meer dan twintig minuten mocht spelen”, vertelt Benchaib.

“Ondanks de nederlaag, ben ik toch tevreden over mijn debuut. Ik zat meteen goed in de wedstrijd en dat is altijd leuk.” Net als heel KV Kortrijk vond de jonge Belg dat er meer inzat. “We verdienden een gelijkspel en zelfs een overwinning ging niet gestolen zijn. Sint-Truiden prikte op de juiste momenten en wij waren gewoon niet efficiënt genoeg.”

Keuze voor KVK

Amine Benchaib verdedigde al de kleuren van Sporting Lokeren en Charleroi, maar bij de Zebra’s kreeg hij te weinig speelminuten. “Ik heb een goed gesprek gehad met de coach, maar dat was niet de doorslaggevende factor om voor KV Kortrijk te kiezen. Ik wil me bewijzen in België en daarom was Kortrijk de juiste keuze. Het is jammer dat we vandaag niet gewonnen hebben, maar er zijn nog wedstrijden genoeg om ons seizoen nog wat kleur te geven. Ik vind dat we niet aan de Europe play-offs moeten denken en het match per match moeten bekijken.”

Bekende gezichten

Belhocine en Henen kent Benchaib door en door, maar ook Dylan Mbayo is een goede vriend van de aanvallende middenvelder. “Dylan en ik kennen elkaar al lang. We zaten samen bij Sporting Lokeren. We zijn echt goed bevriend en zijn eerste assist op het hoogste niveau gaf hij aan mij. (lacht) Ik weet wat zijn kwaliteiten zijn en hij weet wat mijn sterke punten zijn. Op training vinden we elkaar blindelings en ik hoop dat we onze connectie ook kunnen tonen tijdens de wedstrijden. Nu Kadri geschorst is, hoop ik zo snel mogelijk aan de aftrap te verschijnen. Ik ben klaar om 90 minuten te spelen.”