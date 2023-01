Amin Oilil staat met Geel voor een drukke week: “Ik zoek middenweg tussen het voetbal en mijn studies”

Het stadsduel was voor beide trainers een gelegenheid om opnieuw hun troepen te schouwen. Ook al was de onderbreking bijzonder kort.

“Toch voel je dat er een break van enkele weken is geweest”, zegt Amin Oilil. “We hadden vanaf de tweede week wel een individueel programma meegekregen. Een wedstrijd blijft apart. We mogen niet vergeten dat Sint-Dimpna een ploeg is die in tweede provinciale over veel ervaring beschikt. Het was alleszins een ideale waardemeter.”