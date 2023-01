Amin Oilil staat met ASV Geel voor een drukke week: “Zoek de gulden middenweg tussen het voetbal en mijn studies”

Het stadsduel was voor beide trainers een gelegenheid om opnieuw hun troepen te schouwen. Ook al was de onderbreking bijzonder kort.

“Toch voel je dat er een break van enkele weken is geweest”, zegt Amin Oilil. “We hadden vanaf de tweede week wel een individueel programma meegekregen. Een wedstrijd blijft apart. We mogen niet vergeten dat Sint-Dimpna een ploeg is die in tweede provinciale over veel ervaring beschikt. Het was alleszins een ideale waardemeter.”

Betekom en Pelt

Zoals vele ploegen zag ook ASV Geel zijn laatste duel van vorig jaar afgelast. Uitgerekend tegen Betekom, de enige ploeg die er in 2022 in slaagde om Geel in het verlies te spelen. Er verscheen die eerste dag van oktober een zware 5-2 eindstand op het scorebord. “Het was een duel waarin voor Betekom alles lukte”, herinnert de flankspeler zich. “Wij hadden een mindere dag. Als je die twee zaken samenvoegt kom je tot een dergelijk resultaat. Woensdagavond krijgen we voor eigen volk een herkansing. Maar het zal niet vanzelf gaan.”

Volgende zaterdag mag Geel zich gaan opmaken voor een warme ontvangst bij de Limburgse fusieploeg Pelt. De formatie waar Kempenaar Geert Van Dessel aan de slag is als trainer incasseerde tijdens de heenwedstrijd pas in de 95ste minuut de verliezende treffer, waardoor Geel met een 2-1 zege naar de kleedkamer trok. “Het zijn op zich allemaal moeilijke hindernissen”, zegt Oilil. “Vaak zijn er wedstrijden met een speciaal karakter. Deze week hebben we er zo twee op een rij.”

Studies

Amin Oilil zal de komende weken het voetbal even naar de achtergrond moeten verbannen. De examens staan immers voor de deur. “Ik studeer de richting Marketing aan de HIK in Geel. Dinsdag staat de eerste op het programma. Ik ga trachten om de twee zo goed mogelijk te combineren. Er moet ergens een gulden middenweg te vinden zijn.”