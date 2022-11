Amin Oilil scoort tegen Kampenhout zijn eerste doelpunt voor ASV Geel: “Mooi geschenk voor mijn 20ste verjaardag”

ASV Geel blijft in derde afdeling B vlot bovenaan het klassement meedraaien. Het boekte tegen Kampenhout zijn zevende overwinning. De basis van de 4-2 overwinning werd in het begin van de partij gelegd. Na vier minuten leidde de Kempische formatie met 2-0. Dankzij onder meer het eerste doelpunt van Amin Oilil.

Nog vooraleer Kampenhout goed en wel besefte dat de wedstrijd begonnen was, keek het zaterdagavond in De Leunen tegen een 2-0 achterstand aan.

“De trainer had ons de opdracht gegeven om Kampenhout meteen bij de keel te grijpen”, reageert Amin Oilil. “Die hoge druk heeft snel succes opgeleverd. Ik heb het tweede doelpunt kunnen scoren. Daar heb ik nog een assist aan toe kunnen voegen, zodat ik over mijn persoonlijke prestatie tevreden mag zijn. Maar dat is het geval voor de ganse groep. Ik ben aan het seizoen op de flank vertrokken. Sinds enkele weken heb ik mijn stek in het aanvallende compartiment. Daar voel ik me intussen thuis.”

Verjaardag

De winst tegen Kampenhout was voor Amin Oilil het voorgerecht van een mooie verjaardag. Zondag werd hij twintig jaar. “De jaren beginnen te tellen”, glimlacht de aanvaller. “Ik probeer in elke wedstrijd een goede prestatie neer te zetten. Mijn eerste doelpunt blijft speciaal. Omdat het de wedstrijd mee in een beslissende plooi heeft gelegd. Het is plezant om te zien dat we de kop van het klassement mee bevolken. Het is niet altijd om de meest elegante manier, maar uiteindelijk is het het resultaat dat telt.”

Witgoor

Met Wezel pakte de kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale de eerste periodetitel. Maar ook bij Geel heeft men zijn oog op dit tussentijdse succes laten vallen. “Ik vind dat we er vol voor de tweede periode moeten gaan. Maar in een sterke reeks als derde afdeling is dat niet vanzelfsprekend.”

Volgend weekend staat voor ASV Geel het burenduel in en tegen Witgoor op het programma. “Een duel waar ik enorm naar uitkijk”, blikt Amin Oilil vooruit. “Met Oliver Naessens sta ik tegenover een erg goede vriend die nu bij Witgoor speelt. De komende dagen zullen er ongetwijfeld heel wat berichtjes in beide richtingen vertrekken. Bovendien is het een partij tussen twee ploegen die op een sterk aanhang kunnen rekenen. Ik kijk er echt naar uit.”