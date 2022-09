Amin Nyali kan eerste nederlaag van Malle niet voorkomen: “Hamme toonde zich gewoon efficiënter”

Amin Nyali

Amin Nyali kon de eerste seizoensnederlaag niet voorkomen. “We begonnen goed aan het duel en op de vroege voorsprong viel op zich weinig aan te merken. Eén minuut werd ons fataal. Hamme scoorde daarin twee keer en kon in het ritme komen. We wisten dat we hen geen ruimte mochten geven. Dat gebeurde toch even. We hadden net wissels doorgevoerd en blijkbaar was de concentratie even zoek. Nadien kon de tegenstander de kansen verder afmaken, wij deden dat niet. Hamme toonde zich gewoon veel efficiënter. In de slotfase gingen we met vliegende keeper spelen, maar toen was het moeilijk om de bakens nog te verzetten. Hamme manifesteerde zich in die fase van de wedstrijd als een sterk blok.”