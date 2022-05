Amerikaanse ondernemer Nathan Crockett is nieuwe eigenaar van Rupel Boom, Stéphane Demets (ex-Heist) T1: “Ik wil het vertrouwen verdienen”

Nathan Crockett is de nieuwe eigenaar van Rupel Boom. Maandag presenteerde de Amerikaan zich aan het schepencollege in Boom en een dag later bezegelden de 42-jarige ondernemer en de Spanjaarden van Rising Phoenix Holding de overname officieel met de laatste handtekeningen. Tijdens de persconferentie vanavond werden Crockett zelf, CEO Geert Van den Wijngaert, de nieuwe technische staf onder leiding van Stéphane Demets (ex-SK Heist) én een deel van de spelerskern voorgesteld.

Nathan Crockett is van allerlei markten thuis. Behalve professor theologie aan de Bob Jones University in Greenville, South Carolina, is hij ook ondernemer in de meest uiteenlopende sectoren zoals media, ruimtevaart, vastgoed tot zelfs het kweken van honden. De vader van vijf is deze week in ons land, vergezeld van zijn oudste zoon Shepperd, en gaf donderdag meer tekst en uitleg bij de recente overname.

“Ik was op zoek naar een buitenlandse club om in te investeren en onderzocht concrete opties in de Italiaanse Serie B en C”, zegt Crockett. “Maar alleen de taal vormde daar al een barrière. Ik spreek geen Italiaans en zij geen Engels. Via Sports Advisory Group kwam ik in contact met Louis De Vries die me vertelde over Rupel Boom en de jeugdacademie. De taal is in België geen probleem.”

“Ik was meteen heel geïnteresseerd en ook toen me verteld werd over de penibele situatie waarin de club verkeerde, nam die interesse niet af. Integendeel. Toen ik hoorde van de betalingsachterstand deed ik in eerste instantie al een gift om die te coveren. Zonder de club op dat moment al in handen te hebben. Ik zag het als mijn plicht om de spelers te helpen. Ik heb heel veel respect voor de jongens die zich ondanks de problemen toch bleven inzetten om de club van de degradatie te behoeden. Dat is uniek.”

“Uiteraard ben ik heel tevreden dat de overname ook rond raakte. Of alles vlot werd afgehandeld met Rising Phoenix? Ik voelde van hun kant een zeker wantrouwen, maar ik kwam al mijn verplichtingen correct na. Uiteindelijk kan ik zeggen dat ik een correcte prijs betaalde.”

Meer middelen

“Welke middelen ik meebreng naar Boom? We spraken af om geen bedragen te noemen, maar ik denk wel dat we mogen spreken over aanzienlijk meer middelen dan voorheen. Let wel op. We gaan trachten slim te investeren. Er is al veel betaald, maar er moet ook nog veel betaald wórden. Ik geloof niet in schulden.”

“De ambities op langere termijn? In eerste instantie willen we inzetten op de verdere uitbouw van de jeugdacademie en hoe we de band tussen de club en de gemeenschap kunnen versterken. Daarnaast gaan we investeren in een zo sterk mogelijke spelersgroep, maar zonder daarbij druk te leggen op bepaalde doelen. Moeten we promoveren of ga ik ontgoocheld zijn als dat niet lukt? Neen. Maar we gaan het wel proberen of alleszins onze kans gaan. Dan zien we wel waar het schip strandt.”

Vertrouwen

“Ik besef vooral dat de mensen hier uit een heel slechte ervaring komen met de vorige eigenaars en ik begrijp ook dat er, ondanks het enthousiasme, ook een zeker wantrouwen gekoppeld is aan mijn komst. Ik kan alleen zeggen dat ik hier ben om het anders te doen en het vertrouwen wil verdienen.”

“Het is de eerste keer dat ik een sportclub overneem en ik ben zelf ook geen voetbalexpert. Maar ik kan binnen al mijn ondernemingen wel vertrouwen op mensen met kennis van zaken. Mijn rol op sportief vlak zal eerder beperkt zijn. In eerste plaats ben ik eigenaar en supporter. Aan micromanagement om bepaalde beslissingen te forceren, waag ik me niet. Anderen zijn beter geschikt om het sportieve in goede banen te leiden. Ik heb alle vertrouwen in mijn lokale team.”

Voetbal voor de fans

Welk verlengstuk de overnamen tussen lijnen krijgt, is nog even afwachten, maar de fans mogen zich wel al in de handen wrijven wat de prijs van hun abonnement betreft. Crockett wil voetbal betaalbaar maken voor iedereen en biedt de Boomse fans de kans om hun club een heel seizoen lang aan het werk te zien op eigen veld voor 79 euro vanop een zitplaats en 49 euro vanop de staantribune. Kinderen tot 16 jaar mogen dan weer gratis naar het voetbal. Ongezien lage prijzen op dit niveau.

“De fans zijn het verlengstuk van de club”, legt Crockett uit. “Ze kunnen elkaar ongelofelijk versterken en een club als deze kan ongelofelijk veel betekenen voor een gemeenschap. In de VS zijn sportwedstrijden een familie aangelegenheid en dat gevoel hoop ik hier ook te creëren. De sport en de beleving moeten toegankelijk zijn.”

“Of de recente beslissing om de thuiswedstrijden op zaterdagavond af te werken in plaats van zondagmiddag in dat opzicht niet ongelukkig is? Een terechte opmerking, maar die beslissing werd genomen voor de overname. (De club wil zo de concurrentie counteren van onder andere topwedstrijden in de Pro League op zondag, provinciale wedstrijden in de regio en wielerwedstrijden. red.)”

“Blijkbaar doen er al geruchten de ronde dat ik dat zou hebben beslist omdat ik op zondag naar de kerk moet, maar daar is dus niets van aan. (lachje) Ik ben gelovig, ja, maar ik sta hier los van. We gaan nu vooral bekijken hoe we ook in die omstandigheden Rupel Boom weer kunnen doen leven. Als ik rond me kijk en ik zie de jeugdspelers aan het werk. Dan zie ik ook waar deze club voor staat. Ik kan niet enthousiaster zijn om er aan te beginnen.” (lacht)

Aanstaande zaterdag kunnen supporters en sympathisanten persoonlijk kennismaken met Nathan Crockett tijdens een Meet & Greet in jeugdcomplex De Schomme tussen 14 uur en 15.30 uur .