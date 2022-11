Amerikaanse guard Alex Barcello tekent bij Filou Oostende

voetbal tweede nationale B Jaric Schaessens raakt met Ly­ra-Lier­se niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Lille United: “Dit is wat je noemt met een slecht gevoel naar huis gaan. Wat een dom puntenver­lies”

Lyra-Lierse heeft zich zaterdagavond in zijn thuiswedstrijd tegen Lille United danig in de voet geschoten. De Pallieters speelden kansen bij mekaar om drie wedstrijden met de vingers in de neus te winnen, maar scoren deden ze uiteindelijk slechts twee keer over negentig negentig minuten. En twee was ook het aantal doelpunten dat de bezoekers daar in de laatste twintig minuten tegenover stelden. 2-2 dus. En dan ga je als thuisploeg natuurlijk met een rot gevoel naar huis.

