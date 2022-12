Amerikaanse debutant Myles Cale (Limburg United): “Met vertrouwen naar Filou Oostende door onze verdiende thuiszege in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Belgian Cup”

Op het WK in Qatar stonden Nederland en Argentinië tegenover elkaar. Toch kregen ze bij Limburg United een sfeervolle Alverberg met de komst van Filou Oostende in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Belgian Cup. Het werd een hevige strijd tussen de twee finalisten van vorig seizoen. Toen won T1 Raymond Westphalen met zijn United de Belgische beker. In de heenwedstrijd trok United verdiend (73-70) het laken naar zich toe, maar er is komende dinsdag de return in Oostende.

Op de persconferentie was de frustratie erg groot bij bezoekende coach Dario Gjergia. “Ik krijg twee technische fouten en kan iemand mij uitleggen waarom? Normaal moet ik hier vanavond spreken over de geweldige prestatie van Jonas Delalieux. Een streling voor het oog. Ook dat United een sterke eerste helft speelde en verdiend met een kleine voorsprong de return kan aanvatten. Ik heb echter geen zin om verder te spreken over de wedstrijd. Die refs toonden totaal geen respect. Dit is gewoon een schande.”

Collega Raymond Westphalen kon begrip opbrengen voor de reactie van zijn collega. “De refs mogen inderdaad niet het onderwerp van het gesprek zijn, want dit zijn twee teams die prachtig basketbal serveren. Het was voor de supporters genieten en alleen jammer dat we het in de slotminuut niet slim genoeg uitspelen. Anders gingen we richting Oostende met een bonus van zes punten. Nu kon Tyree ‘on the buzzer’ in de laatste vijf seconden nog scoren met een bom. Ach, dit zijn zaken waar we moeten uit leren. We hebben laten zien dat dit United een sterk team heeft. Chapeau voor onze nieuwkomer Myles Cale. Hij deed het zeer goed. Jammer dat we het nog moeten stellen zonder Maxime De Zeeuw. Hij sukkelt met zijn enkel en kan in Oostende nog niet aantreden.”

Knap debuut Myles Cale

“Of ik tevreden ben met mijn debuut? Sure, al kan het nog beter”, begon Myles Cale met zijn analyse vlak na de wedstrijd. “Het is hier een geweldige sfeer en mijn debuut vieren tegen een topteam als Oostende is amazing. “De start verliep zenuwachtig, maar geleidelijk aan werden we de betere ploeg en bij de rust (39-34) trokken we verdiend richting kleedkamers met een kleine bonus. In het derde quarter hadden we het even moeilijk met het stevige fysieke spel van Oostende, maar collectief vochten we als leeuwen en brachten enorm veel energie. Zo konden we telkens de voorsprong van Oostende wegwerken. In de slotfase liepen we acht punten uit. Alleen jammer dat Oostende op de valreep nog kon terugkomen tot op drie punten. We zullen het dinsdag in Oostende moeten afmaken. Zal zeker een zware klus gaan worden, maar ik geloof in de kwaliteiten van dit team.”

Alex Stein is als een broer voor mij

“Na één week bij Limburg United kan ik niet anders dan positief zijn”, vervolgt Cale, die vlot de rol van guard kan afwisselen met die van forward. “Ik werd door iedereen uitstekend opgevangen. Vooral door Alex Stein. We hebben een flat in hetzelfde gebouw en hij hielp mij bij alles om de integratie vlot te laten verlopen. Na vier trainingen was ik hongerig voor de grote vuurdoop tegen Oostende. Ik mag zeker niet klagen met negen punten, zeven rebounds en vijf assists. Al liet ik enkele open shots en vrijworpen liggen. Het kan en moet de komende weken nog beter. Ik ben een teamspeler en ben blij dat ik koos voor de BNXT-League. Ik speelde vorige maand één wedstrijd in de G League bij Greensboro Swarm. Er was vanuit Europa veel interesse. Er waren contacten met teams uit Slovenië, Finland, Kroatië en Oostenrijk. Ik ben blij dat ik voor United koos. Hier kan ik de nodige stappen zetten om mijn niveau te verbeteren.”

“Ik heb natuurlijk nog een periode nodig om mij beter te integreren in het systeem van coach Westphalen. Maar de stijl van spelen ligt mij wel. Hopelijk kunnen we in Oostende ons plaatsen voor de halve finales. Het zou mooi zijn als ik komende dinsdag opnieuw mijn steentje kan bijdragen. In januari komen mijn ouders op bezoek. Ik mis wel mijn vriendin Xaniah. We zijn reeds vier jaar samen. Gelukkig kan ik dagelijks facetimen met haar en komt ze in maart mij gezelschap houden”, besluit de 23-jarige Cale uit Middletown, Delaware.

LIMBURG UNITED: Delalieux 24, Ceyssens 15, Hammonds 11, Cale 9, Stein 7, Lambot 4, Desiron 3, Lesuisse, Dedroog en Dammen 0.

FILOU OOSTENDE: Bratanovic 13, Tyree 12, Gillet 12, Van Der Vuurst 9, Barcello 8, Bleijenbergh 5, Thurman 4, Waleson 4, Buysse 3, Troisfontaines 0.